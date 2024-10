Projeto Fazer Criativo e Maped expande para instituição de São Paulo

Lançado em 2023 no Núcleo de Convivência Menino Jesus, em São Caetano do Sul, o curso “O Futuro em Nossas Mãos” chega agora à instituição Ação Social Paschoal Bianco, na Vila Califórnia, em São Paulo. O projeto é uma parceria entre o Fazer Criativo e a empresa Maped Brasil, e a inauguração da nova sala será nesta sexta-feira (11/10), às 13h, na entidade paulistana (Rua Antenas, 582).

“Estou feliz com mais essa nova parceria e isso mostra que o nosso corpo diretivo está no caminho certo na qualificação do atendimento de nossas crianças e adolescentes”, afirma o presidente da Ação Social Paschoal Bianco, Padre Francisco Reginaldo Henriques de Miranda. O projeto beneficia cerca de 90 crianças de 6 a 14 anos que são atendidas pela instituição.

Para o diretor geral da Maped Brasil, João Luiz Oliveira Souza, o foco está no olhar atencioso para a educação dos alunos. “O objetivo é o de proporcionar novos aprendizados em um ambiente descontraído, totalmente colorido, receptivo e confortável para os alunos”, detalha. O projeto nasceu do programa global 1% For Education, no qual 1% da venda de itens ‘best sellers’ é revertido em ações para a educação.

Segundo a coordenadora do Fazer Criativo, a pedagoga Edilene Ramos Tinoco, o projeto vem ao longo de dois anos, junto com a Maped, proporcionando oportunidades para melhorar a vida de muitas crianças e adolescentes. “Queremos que elas encontrem um ambiente rico de estímulo, carinho e que se sintam seguras para que, através da ilustração e da escrita, possam expor suas ideias e seus sentimentos, com prazer, de uma forma lúdica, sem pressão ou obrigação”, conclui.