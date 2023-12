Projeto Fazendo Arte se transforma em exposição em Santo André

Alunos com deficiência que estudam na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) das Salas de Recursos Multifuncionais de Santo André participaram durante o ano do projeto Fazendo Arte. Para marcar o encerramento do ano letivo, a atividade resultou em uma rica exposição que foi inaugurada nesta terça-feira (12) no saguão principal da Sabina Escola Parque do Conhecimento.

Cerca de 650 pessoas puderam conferir fotografias, colagens, montagens e releituras de obras de arte por alunos das Salas de Recursos. O secretário de Educação, Almir Cicote, também prestigiou o evento. “Hoje acompanhei a exposição que marcou o fim da edição de 2023 do projeto Fazendo Arte. Nosso time da educação inclusiva explorou a temática da arte com os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos que são atendidos nas 31 nas salas de recursos multifuncionais da nossa rede municipal de ensino. Esse trabalho transforma nossa Santo André cada vez mais em uma cidade educadora, incluindo e respeitando todos os alunos, promovendo ações que realmente fazem a diferença na vida estudantil das crianças com deficiência”, destacou.

Islândia Freire Pereira é moradora do Jardim Alzira Franco e mãe do aluno Miguel Pereira dos Santos, de 6 anos. Ela não poupou registros do filho ao lado do trabalho feito por ele e os colegas de classe da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Cidade Takasaki.

“Adorei ver o resultado da arte que ele fez. É muito importante acompanhar todo o desenvolvimento dele. Fiquei muito emocionada”, comentou orgulhosa.

Para a diretora do Departamento de Educação Inclusiva, Sandramara Gerbelli, a iniciativa visa promover ações diversas envolvendo os alunos. “Esse projeto nos faz acreditar que nossos estudantes podem aprender de diversas maneiras e a arte é um caminho. Esses movimentos coletivos em diferentes equipamentos da Educação são muito importantes. Aproveito para parabenizar toda a equipe da educação inclusiva pela dedicação e pelos resultados que estamos prestigiando nesta data”, comemorou.

O projeto trouxe ainda uma atividade chamada Fazendo Arte na Sabina, que contou com registros de experimentos científicos, réplicas, exposições e vivências com os animais da Sabina Escola Parque do Conhecimento a partir das percepções dos alunos e seus familiares.

A iniciativa surgiu do diálogo entre a Sabina e a equipe do Departamento de Educação Inclusiva. Participaram da atividade turmas das 31 Salas de Recursos Multifuncionais na rede municipal, espaços localizados nas escolas municipais que são dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos que visam, principalmente, fornecer condições de acesso e aprendizagem no ensino regular aos alunos com deficiência.