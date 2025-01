Projeto Elas SP: Prefeitura fortalece liderança feminina na administração pública

A presença das mulheres na administração pública da Prefeitura de São Paulo tem se fortalecido significativamente. Com um total de 130 mil servidores ativos, cerca de 97 mil são mulheres, e mais de 50% delas exercem funções de liderança, contribuindo com suas ideias inovadoras e diversificadas para a gestão municipal.

Para consolidar e expandir essa representatividade feminina em cargos de comando, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Gestão, lançou o Projeto Elas SP. Esta iniciativa visa promover práticas que ampliem o impacto das mulheres no governo, incentivando um ambiente mais inclusivo e equitativo.

Os principais objetivos do projeto incluem o desenvolvimento de ações que promovam acolhimento e fortalecimento das mulheres em posições de liderança. Para isso, estão sendo realizados debates, workshops, experiências práticas, podcasts e trilhas formativas voltadas para áreas como tecnologia e liderança.

Dentre as ações já implementadas pelo Elas SP, destaca-se a parceria com grandes empresas do setor tecnológico, como Microsoft e AWS, que oferecem programas de formação destinados às servidoras municipais. Essa colaboração visa equipar as participantes com habilidades essenciais para atuar com eficiência em suas funções.

Além disso, foi criada a iniciativa dos Pontos de Afetos, que consiste na instalação de seis salas destinadas ao apoio à amamentação. Esses espaços foram projetados para fornecer um ambiente adequado e seguro para que as servidoras possam manter a amamentação após o término da licença-maternidade, assegurando conforto e privacidade durante esse processo.

De acordo com a secretária municipal de Gestão, Marcela Arruda, “implementar ações que busquem mitigar as desigualdades permite que as mulheres se dediquem ao desenvolvimento de suas capacidades emocionais e intelectuais, criando condições para uma competição justa por posições de liderança nas esferas decisórias”.