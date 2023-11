Projeto educativo promove ações de construção da consciência negra e identidade

Criado com objetivo de garantir à população negra brasileira o direito de conhecimento sobre sua história e origem, em novembro é comemorado a Consciência Negra. No projeto de reforço escolar do Instituto SECI, no entanto, as ações acontecem para além do mês, como um convite à reflexão de desafios enfrentados pela população negra, no passado e no presente.

Para cumprir este grande desafio, o Instituto SECI trabalha na formação antirracista de crianças e adolescentes através do projeto do Educa Seci, reforço escolar para alfabetização e letramento desenvolvido em parceria com a Petrobras. Para as aulas, foram desenvolvidas diferentes estratégias que envolvem participação, diálogo e muita escuta ativa, na discussão de temas como racismo na escola, bullying, ancestralidade e autoestima. E foi criando um espaço seguro e acolhedor, que as crianças conseguiram desabafar para depois refletir coletivamente sobre formas de combater o preconceito.

A construção da árvore genealógica em que as crianças buscam registros e curiosidades sobre as origens de suas famílias, a busca por referências negras na família e a atividade sobre tons de pele, que teve como objetivo identificar e exaltar a diversidade étnico-racial dos participantes do projeto, contribuem para o entendimento da própria identidade.

Esse foi o tema norteador das atividades propostas e que guiavam as crianças a descobrirem suas origens e refletirem sobre quem são e como se enxergam no mundo. Ao serem acolhidas, as crianças relataram experiências e aprenderam algumas ferramentas para o combate a situações de discriminação racial dentro e fora das salas de aula.

Garantindo condições para compreensão dos desafios impostos a crianças e adolescentes não brancos, o Instituto SECI acredita que contribui para o combate ao racismo no Brasil para que juntos possamos construir um futuro menos desigual.