Projeto Educare da UNG conecta estudantes ao futuro universitário

Nos meses de julho e agosto, a Universidade Guarulhos (UNG) ampliou seu relacionamento com alunos do Ensino Médio de escolas da rede pública e particular, impactando mais de 950 jovens por meio do Projeto Educare. Além de levar palestras sobre carreiras e futuro profissional às escolas estaduais, a Instituição de Ensino Superior (IES) também recebeu a visita do colégio Marconi e do Instituto Bauducco para um tour ao campus Centro.

Os diálogos que aconteceram nas escolas estaduais Fortaleza II, Primavera e Maria Hilda Ornelas ofereceram aos estudantes mais conhecimento sobre como realizar seu marketing pessoal para o mercado de trabalho, além de aproximá-los a uma vivência universitária e tirar dúvidas sobre cursos de graduação. Já a recepção do colégio Marconi e Instituto Bauducco permitiu aos visitantes conhecerem os laboratórios de Biociências, Anatomia Animal, Farmácia e as Clínicas de Saúde.

“O objetivo da UNG, com o Projeto Educare, é proporcionar mais clareza aos estudantes em fase de decisão sobre seu futuro profissional. A iniciativa oferece um contato direto com o ambiente universitário e orientações de carreira para escolhas mais conscientes”, informou o reitor Yuri Neiman.