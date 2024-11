Projeto do Instituto Federal de São Paulo vence Prêmio Inovação GOV.INOVA 2024

Um projeto de alunos do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão, é o vencedor do primeiro Prêmio Inovação GOV.INOVA 2024, promovido pelo Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) e a ConTIC (Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação), com apoio da Telebrasil.

A proposta é criar um projeto de gestão de Destinos Turísticos chamado SIGESTur, integrando dados e atores relevantes em uma única plataforma. Assim, é possível ter mais transparência, mais eficiência e menos burocracia, fortalecendo especialmente o turismo regional.

O resultado foi conhecido durante o Painel Telebrasil, principal evento de conectividade, telecomunicações e inovação do país, realizado em Brasília nos dias 05 e 06 de novembro.