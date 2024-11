Projeto defensor das abelhas nativas faz encontro neste domingo em Diadema

Parceiro da Prefeitura de Diadema na área de educação ambiental, o projeto Tem Abelha no Meu Jardim vai realizar neste domingo, 1º de dezembro, o último encontro do ano, no Parque Pousada dos Jesuítas (rua Profª Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº), no centro. O horário é das 8h às 13h. Além de uma boa opção de passeio ao ar livre, o evento é gratuito e aberto ao público em geral. Não é necessário inscrição antecipada, basta chegar e participar.

De acordo com dirigentes do projeto Tem Abelha no Meu Jardim, as pessoas participantes poderão degustar méis de abelhas nativas sem ferrão. “Também vamos ter exposição de fotos, caixas de abelhas, bate-papo sobre a importância desses insetos para um meio ambiente saudável e equilibrado. Enfim, as pessoas vão conhecer e aprender na prática como é a criação”, explicou o coordenador, Natale Nicoló.

Simultaneamente ao encontro ecológico do projeto Tem Abelha no Meu Jardim, acontece na região central da cidade o Circuito Entre Parques, sempre aos domingos e feriados. Implantada alguns meses atrás, a nova atração da Prefeitura interliga o Parque Pousada dos Jesuítas e o Parque do Paço, desviando o fluxo de veículos e liberando a avenida para pedestres curtirem atividades de lazer, esporte e de cultura.

Café da manhã colaborativo

A primeira parte do encontro do projeto Tem Abelha no Meu Jardim é destinada à recepção do público e à mesa do café da manhã colaborativo, das 8h às 9h30. Para isso, a organização solicita aos interessados que participem levando um prato doce ou salgado. Outra dica importante é que as pessoas levem sua própria caneca e garrafa com água.

“Vale ressaltar que nossas atividades são abertas e recomendadas para pessoas de qualquer idade, além de serem Pet Friendly, tornando os pets sempre bem vindos. Em frente ao parque tem área para estacionamento, mas cheguem cedo porque as vagas são limitadas”, orientou o dirigente Natale Nicoló.

Outro apoio solicitado pelo projeto Tem Abelha no Meu Jardim é que as pessoas compartilhem em seus grupos e redes sociais, e também convidem amigos e familiares.

SERVIÇO

“Encontro mensal do projeto Tem Abelha no Meu Jardim”

Data: domingo: 1º de dezembro, das 8h às 13h

Local: Parque Pousada dos Jesuítas (rua profª Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº – Centro – Diadema)

Informações: 98181-6180 c/o melicultor Natale Nicoló