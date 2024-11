Projeto de skate da CMPC abre inscrições para a temporada 2025

A CMPC, em parceria com a Associação Esportiva e Cultural Pró Esporte, abriu, nesta segunda-feira (04/11), inscrições para a nova edição do projeto social Skatchê é Tri. A iniciativa é voltada para crianças e jovens de 6 a 14 anos de idade, tem como objetivo estimular a prática do skate por meninas e meninos, além de auxiliar nos primeiros passos dentro do esporte. Atualmente, o skate é uma das modalidades olímpicas de maior interesse dos brasileiros, com cerca de 8,6 milhões de praticantes, de acordo com a Confederação Brasileira de Skate (CBSK).

Para esta segunda edição do Skatchê É Tri, serão abertas 60 vagas, com prioridade para estudantes das escolas municipais de Guaíba. As aulas terão uma hora de duração e acontecerão no Skate Park de Guaíba, que fica na rua Getúlio Vargas, 75 – Bairro Centro. Os participantes serão divididos em quatro turmas de 15 estudantes cada, sempre no contraturno escolar dos inscritos, duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Interessados em participar devem realizar inscrição até o dia 30 de novembro, ou enquanto durar a oferta de vagas, por este link.

O projeto conta com o aval da CMPC desde que foi lançado em 2023, cumpre um papel inclusivo e de socialização bastante importante ao dar a esses garotos e garotas noções de cidadania, responsabilidade socioambiental e outros valores como disciplina e superação para enfrentar desafios, preparando-os não só para o esporte, mas para a vida.

“O Skatchê é oportunidade de aprendizado para esses meninos e meninas. Em cima de um skate, assim como na vida, a lição que fica é que a gente cai, levanta e segue. Além da prática esportiva, os participantes aprendem outras lições sobre a vida e sobre o convívio”, afirma o diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda.

Na fase inicial, todos eles passam por testes de habilidade e reflexo, operando manobras em rampas e corrimões posicionados ao longo do circuito sob a orientação de dois professores. Além de fornecer skates e vestimentas, como bermuda, camiseta, calça, casaco, boné, a CMPC também disponibiliza os equipamentos de segurança necessários, como capacetes, joelheiras, cotoveleiras e munhequeiras, visando garantir a integridade dos participantes.

Experiência – O Projeto, já beneficiou cerca de 50 alunos da rede municipal de ensino de Guaíba. E mesmo com pouco mais de um ano de existência, o Skatchê é Tri já rende bons frutos. Caetano Araújo, de 10 anos, um dos integrantes do projeto, participou recentemente de uma competição da modalidade, no município catarinense de Arroio do Silva. Resultado: logo em seu primeiro desafio, subiu ao pódio, ficando em segundo lugar. Para a disputa, o jovem skatista afirma que aprimorou sua técnica quando passou a participar das aulas, aplicando-se ainda mais nos treinamentos. “Para mim, tem sido uma oportunidade não só de andar de skate, mas de fazer novas amizades e aprender muita coisa. Eu também pude perceber como é importante cuidar da saúde e do meio ambiente. Só assim podemos ter um futuro melhor”, diz o jovem e promissor skatista.