Projeto de revitalização transforma ginásio esportivo e impacta população de Santo André

A população de Santo André poderá usufruir de uma quadra poliesportiva localizada no Jardim do Estádio. O espaço foi revitalizado pela Recoma, empresa especializada em pisos, infraestruturas e construções esportivas, em parceria com a Prefeitura da Cidade, com o Governo do Estado e com a Sajea (Sociedade Amigos do Jardim do Estádio e Adjacências).

Essa iniciativa visa redesenhar os espaços públicos através da disponibilização de kits com pisos vinílicos, ultra face para fixação, além da entrega de equipamentos, como traves de futsal e handball, tabela de basquete, banco de reserva, entre outros materiais.

“Usamos um piso vinílico (PVC) de última geração, aprovado pela Fiba (Federação Internacional de Basquete). Acredito que os pisos esportivos que fornecemos ajudam a promover a inclusão esportiva, assim como a criação e manutenção de hábitos saudáveis”, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma.

Em dezembro de 2023, também em Santo André, a empresa participou da reforma e reinaugurou o ginásio Estadual Waldomiro Guimarães. O Projeto da Fundação para o Desenvolvimento da Educação contemplou uma lona tensionada, proposta e tecnologia inovadora, que possui proteção contra raios ultravioletas e mantém a temperatura até 4 graus mais baixa que a externa.