Projeto de Qualidade da FUABC vence 3ª edição do concurso “Feito pela Gente”

Trabalho desenvolvido pela Diretoria Executiva de Projetos e Qualidade da Fundação do ABC – “Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da FUABC” – foi o vencedor da terceira edição do Concurso “Feito pela Gente”, programa interno que busca dar visibilidade às inovações e boas práticas implementadas na FUABC-Mantenedora, no Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), nos hospitais e em todas as demais unidades gerenciadas. O evento foi organizado hoje, dia 13 de dezembro, no auditório David Uip, no campus universitário da FMABC, em Santo André. Na ocasião, antes do anúncio dos vencedores, foi realizada a última reunião do ano do Conselho de Curadores da FUABC, em conjunto com as unidades gerenciadas.

O segundo melhor trabalho do concurso foi o “Projeto Hospital Digital”, do Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo, seguido do Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHM-SA), que inscreveu o trabalho “Construção Participativa e Ascendente da Cultura Hospitalar de Segurança do Paciente e da Cultura Justa”.

Organizado anualmente desde 2021, o concurso – que este ano recebeu 24 trabalhos – facilita o acesso e a troca de informações entre todos os serviços da FUABC, hoje localizados em diferentes regiões do Estado, desde a Região Metropolitana até o Interior do Estado e a Baixada Santista. O objetivo principal é a valorização das ações inovadoras, cases de sucesso, boas práticas e das iniciativas pioneiras de cada unidade da FUABC.

O evento foi aberto pelo presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, que fez um retrospecto do ano. “Quero agradecer a todos vocês, pelo esforço, pela luta, pelo desempenho, pelas conquistas que nós fizemos. Agradecer a todos os curadores que desempenharam um papel importante, validando as nossas ações e nossas práticas. Inicio com um agradecimento profundo para todos que estão aqui, para a faculdade e para o Dr. Osmar Mendonça (vice-presidente da FUABC), sempre envolvido conosco e nos apoiando nas ações que praticamos”, afirmou.

Presente na mesa solene do evento, o reitor do Centro Universitário FMABC, Dr. David Uip, refletiu sobre a relação entre a FMABC e a Mantenedora. “Entendo que a Fundação do ABC tem duas missões: uma é a de fonte mantenedora do Centro Universitário, e a outra de grande gestora pública da organização social de saúde que se empareda com as maiores do Brasil. Fiz questão de vir aqui para homenagear vocês, gestores públicos. Só sabe o que é ser um quem já sentou na cadeira onde vocês estão aqui hoje. São muitos compromissos, obrigações e responsabilidades. Tiramos parte do convívio com nossos familiares pelo bem do serviço público. Isso é muito mais do que uma missão, é um desígnio a poucas pessoas que têm a oportunidade de ajudar os outros”, explicou, ao emendar um agradecimento à Presidência da FUABC. “Parabenizo o presidente Dr. Luiz e o vice, Dr. Osmar, porque são pessoas sérias. Desde que o presidente assumiu a FUABC, depois de dois mandatos e agora reeleito, trouxe tranquilidade para o Centro Universitário. Trabalhamos associados, pois temos os mesmos objetivos. Hoje comemoramos esta união. E estendo isso a todos os gestores das unidades pareadas à Fundação do ABC”, finalizou.

Vice-presidente da Fundação do ABC, Dr. Osmar Mendonça acrescentou: “A boa direção da FUABC se deve também a essa colaboração profícua entre o Centro Universitário, a Curadoria e a Presidência. É uma simbiose que dá certo. Que está dando certo. As dificuldades, se elas existem, devem ser conhecidas, enfrentadas e vencidas. Esse é o lema do homem público. E eu acho que o que nós estamos construindo de trabalho em comum nos prepara para as dificuldades. E se olharmos retrospectivamente, nós veremos que sempre enfrentamos e superamos dificuldades ao longo da nossa vida pública e também pessoal. Estamos nos preparando para o que virá e estamos com equipes de trabalho em total condição de enfrentar o próximo ano com galhardia. Com sabedoria, paciência, bom senso e equilíbrio”.

OS PROJETOS

Após a abertura do evento foram anunciados os primeiros colocados no concurso. Responsável pelo trabalho vencedor, a Diretoria Executiva de Projetos e Qualidade da Fundação do ABC foi representada pela gerente corporativa, Gleice Girotto, autora do projeto juntamente com Carlos David, Juliana Pizzicolo e Karen Amaral.

Lançado em setembro, o Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da FUABC instituiu a criação de Selos Internos de Qualidade (ouro, prata e bronze) para preparar e qualificar as unidades de Saúde sob gestão da FUABC para a conquista de acreditações de qualidade nacionais e internacionais emitidas por instituições acreditadoras, como a Organização Nacional de Acreditação (ONA). O programa preparatório visa o compartilhamento de experiências exitosas e a maturidade assistencial dos serviços de Saúde por meio de treinamentos e oficinas periódicas organizadas com todas as unidades.

Em segundo lugar ficou o “Projeto Hospital Digital”, do Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo. Nele, os autores Luís Henrique Cambraia Galvão, Eduardo Nobuo Okada, Lucicleia Medici e Erick de Melo Silva destacam a modernização de procedimentos de saúde a partir da utilização de tecnologias digitais, que garantiram a redução do uso de papel em 40% em todo o Complexo de Saúde da cidade, melhorando a eficiência, acessibilidade e o atendimento hospitalar.

A terceira colocação ficou com o Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHM-SA), que inscreveu o trabalho “Construção Participativa e Ascendente da Cultura Hospitalar de Segurança do Paciente e da Cultura Justa”, de Victor Chiavegato, Ekatriny Antoine Guerle, Marcia Cristina Begher, Maria Inês Fumagalli Pinto dos Santos e Roberta Fernanda Faria. O artigo abordou a construção coletiva da cultura de segurança no hospital, destacando a eficácia das rodas de conversa para promover aprendizado, notificação de eventos adversos e melhoria contínua.

Os 24 trabalhos inscritos foram analisados por uma comissão composta por cinco membros do Conselho de Curadores da Fundação do ABC: Dr. Ari Bolonhezi, Dra. Maria Lucia Packer, Gilberto Vieira Monteiro, Dr. Vanderley da Silva Paula e Rubén David dos Reis. Todos os projetos integrarão uma revista oficial da FUABC, que reunirá as melhores práticas do Programa Feito Pela Gente em 2023.