Projeto de Lei para Legalização de Jogos Pode Solucionar Desafios Econômicos

O deputado federal Nelsi Conguetto Maria, mais conhecido como Vermelho, está buscando agilizar a votação do Projeto de Lei 442, atualmente parado no Senado, que propõe a legalização de cassinos e jogos no Brasil. Segundo o parlamentar, essa iniciativa pode não apenas gerar uma arrecadação anual de mais de R$ 20 bilhões em impostos, mas também resolver o impasse entre Governo e Parlamento relacionado à redução de impostos na folha de pagamento.

O contexto envolve o veto do presidente Lula a um projeto que prorrogava a desoneração da folha até 2027. Após um veto derrubado pelo Congresso, uma Medida Provisória de Lula encerrou a redução de impostos, alegando um possível déficit de até R$ 30 bilhões. O deputado Vermelho expressou sua decepção com a medida, ressaltando que a desoneração beneficiava 17 setores, responsáveis por 9 milhões de empregos diretos.

Vermelho acredita que a legalização dos jogos, abrangendo cassinos, bingo, vídeo-bingo, jogos online, caça-níqueis, jogo do bicho e apostas em turfe, pode ser a solução para esse impasse. Estudos da Comissão de Turismo da Câmara e do Instituto Brasil Jogo Legal indicam que a arrecadação resultante poderia variar entre R$ 20 a 40 bilhões, contribuindo significativamente para os cofres públicos.

O deputado, que fez parte do grupo de trabalho da Câmara encarregado de modernizar o projeto, destaca a importância de agilizar a votação no Senado. Ele argumenta que a legalização dos jogos não apenas formalizaria empregos, mas também impulsionaria a economia, especialmente no setor do turismo.

Vermelho ressalta que a legalização dos cassinos pode transformar o turismo no Brasil, atraindo visitantes estrangeiros, melhorando a infraestrutura dos destinos e gerando crescimento econômico nas cidades vizinhas. Ele destaca que outros países já se beneficiam dos cassinos como fonte de arrecadação e atração turística, enquanto o Brasil continua na ilegalidade.

O projeto também especifica que cidades turísticas, como Foz do Iguaçu, podem instalar cassinos, independentemente da densidade populacional do estado em que se encontram. O deputado enfatiza que isso abrirá oportunidades para resorts integrados e impulsionará o desenvolvimento econômico nessas localidades.

O deputado Vermelho conclui sua proposta, destacando que não ter cassinos no país significa perder a oportunidade de lucrar com os milhões de dólares que turistas estrangeiros e brasileiros gastam em cassinos no exterior. Ele enfatiza a necessidade de aproveitar essa oportunidade para estimular a economia e gerar receitas para o país.

Cassinos Online se Beneficiam Antes no Rastro da Legalização das Apostas Online

No final do ano passado, a Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta a tributação das apostas online, incluindo uma taxação de jogos e apostas online, como os cassinos virtuais. Com 292 votos favoráveis, 114 contrários e uma abstenção, a proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. A bancada evangélica tentou evitar a inclusão dos cassinos virtuais, mas a proposta foi mantida.

A frente parlamentar evangélica, “totalmente contrária” à regulamentação dos jogos online por razões morais e ideológicas, enfrentou derrota. O deputado evangélico Sóstenes Cavalcante expressou preocupação com os impactos sociais negativos dos jogos de azar, destacando a importância de preservar o sustento de grupos vulneráveis.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a inclusão de cassinos virtuais, alegando que a tributação apenas das apostas esportivas representaria apenas 20% da arrecadação do mercado de jogos, enquanto 80% viriam de jogos e apostas virtuais, como cassinos. Hoje a modalidade de Cassinos Online é uma das mais populares no país, chegando a disponibilizar em alguns jogos rodadas grátis sem depósito, atraindo cada vez mais apostadores. Ele alertou sobre a necessidade de regulamentar um mercado consolidado que atualmente não paga impostos e gera empregos ilegais.

O texto aprovado estabelece uma taxa de 12% sobre a receita bruta dos jogos subtraídos dos prêmios pagos aos apostadores (GGR). Inicialmente, a Câmara sugeriu uma alíquota de 18%. A taxa cobrada dos apostadores sobre os ganhos superiores a R$ 2.112 foi definida em 15%, enquanto o Senado propunha 30%. A outorga para empresas explorarem o setor de apostas terá duração de até cinco anos, com uma outorga fixa limitada a R$ 30 milhões.

O projeto, parte do pacote arrecadatório do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, visa atingir a meta de déficit zero em 2024. Inicialmente estimado em torno de R$ 700 milhões, o valor deve aumentar consideravelmente com a inclusão dos cassinos virtuais, chegando a estimativas de até R$ 12 bilhões em um mercado totalmente regulamentado.