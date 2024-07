Projeto de férias leva o cinema até a escola na Zona Leste de São Paulo

As férias escolares ganharam um novo significado para os estudantes da Zona Leste de São Paulo. Isso porque eles poderão frequentar a escola para assistir filmes variados e bater um papo sobre os temas retratados na ficção. O objetivo do Cine Pipocão é manter o contato com os alunos em situação de vulnerabilidade social, oferecendo atividades culturais durante o período de férias.

A atividade é desenvolvida pelo Marista Escola Social Ir. Lourenço, unidade que atende cerca de 300 crianças e adolescentes gratuitamente na Vila Progresso. “O Cine Pipocão surge da necessidade de manter atividades culturais para as crianças durante o período de férias, aqui elas podem assistir aos filmes escolhidos pela equipe pedagógica, conversar e refletir sobre o tema e reencontrar os amigos neste período”, revela Andreia Aparecida da Silva, diretora da Escola Social.

Pipoca e reflexões sobre sustentabilidade

Durante os dias 15 e 16 de julho turmas do 6º ao 9 vão se revezar para ir à escola, os ingressos serão distribuídos na secretaria escolar, logo após, elas serão recebidas passando pela bilheteria, pegando sua pipoca, e tendo toda a experiência completa do cinema. “Muitos dos nossos estudantes nunca estiveram no cinema, por isso a ideia de fornecer a experiência completa, e claro, a acolhida e a socialização, que são fundamentais para o bem estar das crianças e adolescentes”, reforça Andreia.

Os filmes escolhidos falam sobre os valores e temas ligados ao espírito de família e à sustentabilidade. “Diante dos últimos acontecimentos no mundo e também das enchentes no Rio Grande do Sul, percebemos que as crianças e adolescentes ficam cada vez mais interessadas no assunto, vamos aproveitar as férias para unir a arte com a reflexão e o debate sobre cuidar do meio ambiente”, finaliza Andrea.

Após cada exibição há um bate-papo mediado pelos educadores.

Projeto de Férias alia atividades literárias e ecológicas

Além do cinema, as crianças e adolescentes podem participar do Clube do Livro, no dia 17 de julho na Escola, e também nos dias 18 e 19, das oficinas do Grupo Da Mata, um coletivo de agroecologia e articulação cultural da Zona Leste, SP. A primeira oficina vai tratar da importância de cuidar e preparar a terra ao começar a plantar, passando pelos processos de compostagem e estruturação de canteiros. A segunda atividade será o plantio, compartilhando técnicas de cultivo e a inserção de mudas de ervas nos canteiros preparados anteriormente. Os canteiros serão cultivados ao redor de 5 árvores da escola, utilizando a técnica do coroamento.