Projeto de escolas cívico-militares avança; Tenente Coimbra celebra

O deputado estadual Tenente Coimbra (PL) celebrou o avanço do projeto de lei que prevê a criação do programa estadual de escolas cívico-militares. A propositura foi aprovada na Secretaria da Educação, já tendo sido enviada a outras pastas, como a Casa Civil. Incentivador do tema desde seu primeiro mandato, iniciado em 2019, o parlamentar acredita que, em breve, a pauta sairá do Palácio dos Bandeirantes e será levada ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

“Estivemos algumas vezes na Secretaria de Educação e contribuímos com o projeto. Em breve, como idealizado, unidades educacionais estaduais e municipais vão poder aderir ao modelo cívico-militar”, destacou o deputado, que preside a frente parlamentar que trata do assunto.

Anteriormente, o programa que regia os colégios com este perfil era de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). No entanto, o governo federal decidiu encerrar esta frente de trabalho. Assim, em julho passado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao lado do Tenente Coimbra, anunciou a criação de um projeto próprio.

“Esta proposta tem objetivos claros: diminuir a evasão escolar e melhorar a qualidade do ensino. Vamos seguir trabalhando, para que a pauta siga avançando e resulte no surgimento de vários colégios com este modelo, garantindo a chance de nossos estudantes terem um futuro profissional melhor”, declarou o parlamentar.