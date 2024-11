Projeto de Diadema é selecionado para 1ª Mostra Nacional de Saúde Bucal

O município de Diadema foi selecionado, entre 700 experiências exitosas de todo país, para apresentar o projeto “Atuação do cirurgião dentista como agente multiplicador na promoção do aleitamento materno” na 1ª Mostra Comemorativa aos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente. O evento foi realizado nos dias 21 e 22 de novembro, em Brasília, pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

O trabalho desenvolvido foi apresentado pela dentista da rede municipal, Poliana Poian Souza, que destacou a atuação dos cirurgiões dentistas como agentes multiplicadores na promoção ao aleitamento materno. O projeto levou uma dentista e uma nutricionista, tutoras de amamentação, para realizar formação aos profissionais nas 20 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Diadema.

“Nosso objetivo foi promover a formação sobre anquiloglossia (língua presa em bebês), o diagnóstico, a aplicação do protocolo utilizado pelo Ministério da Saúde e o manejo na amamentação. Assim, quando a causa da dificuldade com a amamentação não é a língua presa, os profissionais podem orientar as mulheres sobre o aleitamento materno”, explicou Poliana.

Já os casos que precisam de intervenção cirúrgica (corte do freio lingual) são encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no Quarteirão da Saúde.

1ª Mostra

Foram cerca de 700 trabalhos de todo o país inscritos na Mostra, sendo 200 selecionados para apresentação.

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente, foram lançadas em 2004 com a proposta de garantir o acesso de toda a população aos cuidados de saúde bucal, tanto na Atenção Básica quanto na especializada.

Saúde Bucal

Diadema conta com 66 Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, com consultórios odontológicos nas 20 UBSs. Os casos de média e alta complexidade são tratados no CEO no Quarteirão da Saúde.

Amamentação

Na rede municipal, desde o pré-natal, as gestantes recebem informações sobre os benefícios do aleitamento materno para mãe e bebê. Após o nascimento, são acompanhadas por meio de visitas domiciliares, consultas e grupos de apoio.

Todas as UBSs podem prestar o suporte necessário em caso de dificuldades com a amamentação. A Secretaria Municipal de Saúde trabalha em consonância com a Estratégia Amamenta Alimenta e a Politica Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno.