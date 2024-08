Projeto de ciclismo apoiado pela Lei Paulista formou equipe pentacampeã brasileira

O próximo grande nome do ciclismo brasileiro pode vir de Ribeirão Preto. É no município paulista que opera a Associação Terra de Ciclismo e o projeto Equipe Terra de Ciclismo, que trabalha na lapidação de novos talentos para a modalidade.

Financiado desde 2010 pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, iniciativa da Secretaria de Esportes do Estado de SP, o programa atende jovens de 14 a 18 anos, que treinam quatro dias por semana em uma rua residencial de Ribeirão Preto. Atualmente, a equipe de competição conta com 15 atletas, entre meninos e meninas.

“O projeto visa o trabalho de categoria de base, no desenvolvimento de novos ciclistas, mas não é só isso. Antes de qualquer coisa, priorizamos a formação do cidadão. Aqui, ensinamos valores que se aplicam no esporte e na vida, como a disciplina, o respeito às regras e ao adversário”, diz Hugo Mattos de Castro, coordenador geral do projeto.

Os atletas têm à disposição uma equipe multidisciplinar, com técnico, mecânico e psicóloga esportiva. O uniforme completo de treino e competição, com camisa, luvas, bretelle e jaqueta, e kit lanche para os períodos de competição são cedidos pelo projeto.

O quadro de ciclistas muda de acordo com a necessidade do projeto, que periodicamente abre seletivas. A próxima, aliás, acontece no dia 24 deste mês, para candidatos com idade entre 12 e 17 anos. Para mais informações, clique aqui.

“Na peneira, os candidatos pedalam junto com os nossos atletas sob a supervisão da equipe técnica. Levamos em consideração menos características técnicas e mais aspectos como atitude, comprometimento, dedicação e interesse em fazer parte do projeto. A parte técnica a gente lapida com o tempo”, explica Hugo.

Caminhando (ou pedalando) para o seu 15° ano de vida, o projeto quer romper as fronteiras do estado. “Planejamos ampliar nossas ações a nível nacional. O principal é continuar fomentando o ciclismo no Brasil e explorar todas as vertentes do uso da bicicleta, que pode ser tanto uma ferramenta de competição quanto de lazer”, detalha Danilo Nogueira, presidente da Associação.

No topo

Até 2020, o projeto mantinha uma equipe de elite, com atletas profissionais. E foi esse grupo que conseguiu o maior feito da Associação Terra de Ciclismo em termos de resultados: o pentacampeonato brasileiro por equipes.

“Fomos a melhor equipe do Brasil no geral em 2012 e 2013 e depois em 2017, 2018 e 2019. Ganhar cinco títulos em um intervalo de nove anos é realmente expressivo”, destaca Hugo.

Na base, o cartel de conquistas não fica para trás, com títulos estaduais, nacionais, fora do país, na Argentina e no Uruguai, e na Volta do Futuro, principal campeonato para jovens no Brasil.

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Regulamentada pelo decreto 55.636 de 26/03/2010, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos vinculados às áreas educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, participativa, gestão e desenvolvimento e infraestrutura. Ela possibilita à iniciativa privada o apoio a projetos esportivos elaborados por entidades privadas sem fins lucrativos de natureza esportiva ou por Prefeituras no Estado de São Paulo.