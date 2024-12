Projeto da Prefeitura de Mauá voltado às mulheres recebe reconhecimento internacional

O compromisso de Mauá com políticas públicas voltadas às mulheres ganhou destaque internacional. Implantado pela Prefeitura desde 2021, o Sistema Unificado de Atendimento às Mulheres de Mauá (SUAMM), iniciativa da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM), recebeu um prêmio Encontro da Cúpula das Mercocidades, realizado em Esteban Echeverría, na Argentina. O programa, implementado na gestão do prefeito Marcelo Oliveira, foi escolhido como exemplo de boas práticas em políticas locais de gênero, recebendo o reconhecimento dos países que compõem o Mercosul.

Durante o evento, a SPPM apresentou os resultados do SUAMM, que se tornou referência na proteção integral às mulheres, especialmente no enfrentamento à violência e na promoção de seus direitos. A Secretária, Xênia Sousa Díspore, e a Gerente do CRAM (Centro de Referência de Atenção à Mulher), Gislene Rodrigues, representam a cidade de Mauá no evento e receberam a placa na tarde desta quarta-feira (04/12).

“A SPPM recebe hoje um importante reconhecimento da sua luta na atenção e atendimento da mulher em situação de violência. O SUAMM é um sistema unificado que conta com a articulação de um conjunto de políticas públicas de proteção à mulher em suas diversas demandas de vulnerabilidade”, explicou. Xênia fez questão de ressaltar o nome de quem iniciou esse trabalho, ainda em janeiro de 2021.

“Idealizado e implantado pela vice-prefeita Celma Dias, o SUAMM é mais que uma política pública, é um compromisso que Mauá tem com o futuro, onde as mulheres possam viver livres de violência e medo. Este sistema inovador representa um passo decisivo, mas reconhecemos que a luta pela igualdade e segurança continua. Juntos avançamos para garantir dignidade, respeito e oportunidades iguais para todas as mulheres da cidade. E que todas elas jamais se esqueçam de que não estão sozinhas”, complementou.

Com este reconhecimento, Mauá se posiciona como um modelo de inovação e responsabilidade social, inspirando outras cidades da região a replicarem iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas de gênero.

Projeto em evolução

Há quatro anos, a rede de proteção e garantia de direitos das mulheres está em franca evolução em Mauá. Ainda em 2021 foi aprovada a Lei do Viva Maria em 2021, que obriga o município a desenvolver políticas públicas voltadas ao atendimento às mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, que pode ser física, psicológica, sexual, moral e patrimonial.

Para dar todo esse suporte, em março de 2022, o prefeito Marcelo Oliveira inaugurou o Viva Maria – Centro de Referência no Atendimento à Mulher, que desencadeou o que chamamos de SUAMM (Sistema Único de Atendimento à Mulher de Mauá).

Eficiência comprovada

Com uma equipe especializada, o centro oferece apoio psicológico, social, jurídico e monitoramento de casos, tendo alcançado um índice de 80% de eficiência no rompimento do ciclo de violência. Desde sua inauguração, 2.246 mulheres foram atendidas, 169 recebem acompanhamento contínuo, 45 conquistaram recolocação profissional e 48 foram abrigadas.

Reforço da Defensoria Pública



Em 25 de novembro de 2024, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher e Meninas, Mauá recebeu um grande presente. A Prefeitura e a Defensoria Pública assinaram um convênio inédito, que vai garantir o atendimento jurídico gratuito às mulheres em situação de violência, com a presença de uma defensora pública na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM). Os atendimentos iniciaram nesta terça-feira.

Denúncias e contato



Para denunciar casos de violência doméstica, estão disponíveis os números da Patrulha Maria da Penha da GCM (153) e da Polícia Militar (190).

O Viva Maria funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e pode ser contatado pelo telefone (11) 4512-7706 ou pelo e-mail [email protected]. Mais informações estão disponíveis no site oficial: mulher.maua.sp.gov.br.