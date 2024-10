Projeto cria orquestra voltada para o público idoso

Promover o convívio social e o envelhecimento ativo: este é o pano de fundo das aulas de música dedicadas a pessoas com mais de 60 anos na Orquestra Master, do projeto Orquestra Locomotiva. Apoiada pela Unipar – importante ator do setor químico e petroquímico – a iniciativa oferece aulas de diversos instrumentos, como violino, viola, contrabaixo e violoncelo, a 30 idosos de Santo André, região onde a companhia conta com uma unidade fabril.

Além da educação musical, os alunos participam de atividades como fisioterapia ergonômica e atendimento terapêutico, que permitem maior consciência corporal para tocar os instrumentos.

A ação, que iniciou este ano, conta com aulas três vezes por semana e uma programação diversa na sede do projeto. A iniciativa visa promover um ambiente saudável de convívio, atividades intergeracionais e o resgate da dignidade da pessoa humana.

“Estou amando, o ambiente é muito bom, assim como a oportunidade de conviver com outros idosos. Fiquei maravilhado com as aulas e a paciência dos professores. Penso que isso poderia ter acontecido há muito tempo”, conta animado o aluno Cláudio Pascoal.

Além da Orquestra Master, outro exemplo de projeto que promove o envelhecimento ativo é o TO em Movimento, da Profavi, em Rio Grande da Serra (SP). A iniciativa atende 78 participantes com atividades e ações de cuidados à saúde, prevenção e bem-estar biopsicossocial e busca prevenir e enfrentar a violência contra os idosos, fortalecer os direitos violados e promover a cultura da paz. “Quando busquei a Profavi para fazer o curso de corte e costura, eu estava atravessando um momento muito difícil. Hoje, olhando para trás, sinto uma gratidão imensa. Os dirigentes e professores me acolheram com tanto carinho, dedicação e sensibilidade, que foi além do aprendizado, foi um resgate. Meu coração transborda de gratidão por tudo o que vivo e conquisto aqui”, declara Rosana Marques, assistida pelo projeto.

“Para nós, patrocinar ações voltadas para o atendimento aos idosos é uma oportunidade de colaborar com a valorização da história e preservação da saúde mental dessas pessoas que tanto já contribuíram com o desenvolvimento de suas famílias e da nossa região. O apoio a estas iniciativas estão em linha com o nosso propósito de sermos confiáveis em todas as nossas relações”, afirma Adriano Araujo, coordenador de projetos sociais da Unipar.

Educação financeira e empreendedorismo

Voltado para o público idoso feminino, a Unipar apoia ainda o projeto do Instituto Defesa Coletiva, em Minas Gerais, onde a companhia conta com um parque solar para a autoprodução de energia renovável. Focado na educação financeira e no empreendedorismo feminino na terceira idade, a iniciativa, em sua primeira etapa, beneficia 240 mulheres de Belo Horizonte por meio de uma metodologia interativa, que valoriza o protagonismo das participantes e contribui para fortalecer sua autoestima e o convívio social. Além de palestras técnicas e motivacionais, o projeto oferece uma oficina que potencializa a criatividade, utilizando a arte de bordar. O encerramento será realizado em uma casa teatral do município, com apresentações artísticas e culturais, e uma feira de negócios, onde serão expostas as produções da oficina, proporcionando às mulheres uma experiência enriquecedora e prática de empreendedorismo.

Os projetos são apoiados pela Unipar por meio de incentivo via Lei do Idoso e fazem parte do conjunto de iniciativas patrocinadas pela companhia, que tem como objetivo promover o desenvolvimento humano nas localidades onde atua e na sociedade como um todo.