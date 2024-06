Projeto Cozinhalimento forma mais uma turma em Diadema

Uma turma de 30 alunos, a maioria de Diadema, concluiu a formação oferecida pelo Projeto Cozinhalimento, que tem o objetivo de promover consciência alimentar e geração de renda.

Em dois dias de aprendizado os inscritos participaram de seis oficinas, onde aprenderam técnicas culinárias para produção de doces e salgados. As oficinas realizadas foram as seguintes: “Aproveitamento Integral de Alimentos”; “Alimentação Saudável e Montagem de Saladas de Potes”; “Congelamento de Alimentos e Montagem de Marmitas Saudáveis”; “Salgados”; “Pães Caseiros”; e “Bolos de Pote”.

O curso gratuito foi ministrado por nutricionistas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, órgão estadual criador do projeto. As aulas práticas e teóricas aconteceram na cozinha do programa, que fica dentro do Restaurante Popular do Campanário – João Carlos Alves, e que foi montada em parceria com a Prefeitura de Diadema.

Para Beatriz de Souza Menezes, 22 anos, fazer as oficinas do Cozinhalimento é uma oportunidade de buscar renda. Desempregada há algum tempo, ela quer vender salgados para ajudar a família. “Moro com minha mãe e preciso contribuir com as despesas da casa. Gostei muito da didática do curso e foi interessante aprender sobre os procedimentos de higienização e manipulação dos alimentos”, declara.

A aposentada Lenita Vieira da Silva Pereira conta que os motivos que a levaram a fazer a capacitação foram três: conhecer de que maneira é feito o congelamento dos alimentos, saber utilizá-los integralmente na hora do preparo e aprender a cozinhar da forma certa. “Eu passei por uma reeducação alimentar e perdi nove quilos. Participando das oficinas eu descobri que posso continuar fazendo uma dieta saudável, diversificada e criativa. Eu até aprendi a fazer bolo de casca de banana!”, revela.

Para o casal Celso Tadeu da Silva e Gesseilda Carvalho participar do projeto é aprimorar o cozinhar e buscar cada vez o comer saudável. “Esta é a segunda vez que participo das oficinas do Cozinhalimento. Conheci novas técnicas de preparo dos alimentos e vi que podemos aproveitar folhas, talos e cascas de verduras e frutas. Mas, também vim acompanhar minha mulher que quer perder peso”, afirma.

Gesseilda empenhada em emagrecer ressalta que gostou muito da didática do curso e das receitas apresentadas. “Eu aprendi outras formas de fazer saladas e foi muito interessante saber sobre a técnica do congelamento e da alimentação saudável”, finaliza.