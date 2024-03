Projeto “Contos de Encantar” estreia temporada em escolas rurais e bibliotecas de Taubaté 

A partir do dia 11 de março de 2024, o projeto “Contos de Encantar” realiza uma temporada de apresentações gratuitas em escolas rurais e bibliotecas municipais da cidade de Taubaté (SP). O projeto tem apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e Governo Federal, via Secretaria Municipal de Cultura de Taubaté e apoio da Secretaria de Educação de Taubaté.

“Contos de Encantar” é um espetáculo de contação de histórias que busca incentivar o interesse das crianças pela literatura nacional, principalmente aquela feita por mulheres, apresentando histórias de autoras como Ruth Rocha, Tatiana Belinky, Mary França e Sonia Rosa.

A contadora de histórias Ciça Oliveira (@cicacontos), acompanhada por seu violão, combina narrativas com músicas autorais, promovendo momentos lúdicos e interativos que estimulam a expressão vocal, o ritmo, a imaginação e a escuta ativa das crianças.

O espetáculo é formado por quatro contos diferentes. “Bom Dia Todas as Cores”, de Ruth Rocha, conta a história de um camaleão que, ao mudar de cor para agradar a todos, descobre a importância de ser ele mesmo.

“O Caracol”, de Mary França, apresenta a história de um caracol que anseia fazer coisas que outros insetos fazem, mas aprende a valorizar suas próprias habilidades quando a chuva chega.

Já “O Grande Rabanete”, de Tatiana Belinky, traz uma história que destaca a importância da união e da colaboração quando o avô tenta arrancar um rabanete gigante da terra.

E “O Menino Nito”, de Sonia Rosa, apresenta a história de um garotinho que parou de chorar para cumprir os estereótipos de masculinidade, e acabou redescobrindo a importância de expressar suas emoções.

O espetáculo culmina com cantigas populares, como Sambalelê e Piaba, convidando o público a dançar e celebrar o momento mágico.

“O objetivo desse projeto é proporcionar uma experiência enriquecedora e educativa para as crianças, incentivando a imaginação e a apreciação da literatura infantil brasileira, além de promover a importância da expressão emocional e da colaboração entre pares”, comenta Ciça Oliveira.

O espetáculo será apresentado em bibliotecas públicas e escolas da zona rural, proporcionando um ambiente de contação de histórias que encoraje as crianças a expressarem suas emoções, imaginarem cenários e se envolverem ativamente nas narrativas.

Serviço: Temporada”Contos de Encantar”

Com Ciça Oliveira

Sinopse: Espetáculo de contação de histórias direcionado ao público infantil, envolvendo contos de autoras nacionais como Ruth Rocha, Tatiana Belinky, Mary França e Sonia Rosa. Um projeto que resgata e celebra a literatura infantil brasileira, destacando as mulheres na literatura.

Duração: 40 minutos

Grátis

Classificação Livre

Quando: 11 de março de 2024 (segunda-feira) – Horário: 10h e 13h

Onde: EMEIF Vereador Mário Monteiro dos Santos

Endereço: R. Heliópolis, 1351 – Jardim Gurilândia, Taubaté – SP, 12071-290

Quando: 18 de março de 2024 (segunda-feira) – Horário: 10h e 13h30

Onde: EMEIF Antonio de Angelis

Endereço: Rodovia Oswaldo Cruz – Registro – Taubaté – SP

Quando: 22 de marçode 2024 (sexta-feira) – Horário: 10h e 13h

Onde: EMEIEF Mario Lemos de Oliveira

Endereço: Estrada Municipal Geraldo Cursino de Moura, nº 49 – Bairro: Caieiras – CEP: 12096-000

Quando: 08 de Abril de 2024 (segunda-feira) – Horário: 9h e 13h

Onde: EMEI Benedito José dos Santos

Endereço: Municipal Alfredo dos Santos, 2305, Paiol, Taubaté – SP – CEP: 12010-970

Quando: 19 de abril de 2024 (sexta-feira) – Horário: 10h

Onde: Semana Monteiro Lobato – Sítio do Picapau Amarelo de Taubaté – Museu Monteiro Lobato –

Endereço: Av. Monteiro Lobato, s/n – Chácara do Visconde, Taubaté – SP, 12050-730

Quando: 06 de Maio de 2024 (segunda-feira) – Horário: 10h e 15h

Onde: Centro Cultural Municipal de Taubaté – Teatro Conceição Molinaro

Endereço: Praça Cel. Vitoriano, 1 – Centro, Taubaté – SP, 12020-020