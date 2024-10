Projeto Circo Encena leva diversão para Zona Norte de São Paulo

No dia 12 de outubro, Dia das Crianças, o CEU Parque Novo Mundo recebe a estreia da temporada do projeto Circo Encena, que tem como objetivo levar arte e cultura para a Zona Norte de São Paulo, uma região com pouco acesso, devido à ausência de equipamentos culturais. O espetáculo escolhido para divertir e emocionar o público foi “Jogos Palhacísticos Esportivos”, da Cia Clownbaret.

Neste divertido espetáculo, a delegação D’Oeste decide fazer história de uma maneira inusitada e jogar contra ela própria, durante sua participação nos jogos da Dona Olímpia. Os atletas Perdedoslavos vão competir nas mais variadas modalidades como nado sincronizado, ginástica rítmica, boxe, tênis e corrida. O evento tem a cobertura de um repórter, que anima a torcida, brinca e incentiva a prática esportiva, mostrando que a cooperação é mais importante que a competição. A risada é garantida!!!

Acesso ao lazer e à cultura



De acordo com o “Mapa da Desigualdade”, lançado pela Rede Nossa São Paulo, em novembro de 2022, 18 distritos da cidade de SP não têm nenhum equipamento de cultura. Isso faz com que a população local permaneça sem acesso a museus, teatro, cinemas, salas de show, centros de cultura, bibliotecas, ônibus-bibliotecas e Centros Educacionais Unificados (CEUs) – espaços que favorecem inclusão social, atividades não comerciais e circulação de bens simbólicos.



Dentre os locais sem equipamentos de cultura estão o Parque Novo Mundo e a Vila Maria, bairros de ação do projeto Circo Encena.

“Acreditamos que a oferta de espaços culturais é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Pensando nisso, desenhamos o Circo Encena com foco em ampliar o acesso à cultura para as regiões com a menor presença de equipamentos públicos culturais, como é o caso da zona Norte. Dessa forma, nesta primeira temporada propomos levar o circo para dentro das escolas e fazer um convite a todo o território e comunidade escolar”, explica Cléia Mangueira, diretora do projeto.

“Através cultura e educação, desejamos criar oportunidades para que os jovens e suas famílias se apropriem do território e estabeleçam novas conexões, potencializando o desenvolvimento cultural do Parque Vila Maria. Nossa atuação, em colaboração e parceria estratégica, tem esse caráter de fortalecer os diversos atores que impactam a vida de crianças e jovens através da arte“, afirma Wilson Vasconcelos, Coordenador de programas e projetos do Instituto JCA.

O projeto é realizado pela Tulipa Produções Artísticas e conta com o patrocínio da Viação Cometa, com parceria estratégica do Instituto JCA, firmado por meio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, ProAC.

__________________________________

Confira a programação completa:

12 de outubro

– 10h30 – CEU Parque Novo Mundo, Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 – Parque Vila Maria

– 14h30 – CEU Parque Novo Mundo, Av. Ernesto Augusto Lopes, 100 – Parque Vila Maria

19 de outubro

– 10h30 – EMEF Ary Gomes, Rua Benedito Aléssio, 184 – Jardim Andaraí

– 14h00 – EE Heróis da FEB, Rua Sd Benedito Eliseu dos Santos, 1 – Parque Novo Mundo

26 de outubro

– 10h30 – EMEF CCA Casa Dom Macário, Rua Amambaí, 1.415 – Vila Maria

– 14h00 – CCA Curuçá – Rua Queiroz Veloso, 121 – Parque Novo Mundo

09 de novembro

– 10h30 – EMEF Gen. Paulo Carneiro Thomaz Alves, Rua Nossa Sra. da Aparecida, 15 – Parque Vila Maria

– 14h00 – EMEF Dom Pedro I – Praça Presidente Jânio da Silva Quadros, 316 – Vila Maria