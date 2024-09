Projeto Cine Petrobras leva cinema gratuito para vários Estados do Brasil

Milhares de jovens e crianças de diferentes Estados do Brasil terão a oportunidade de ir ao cinema de uma forma bem diferente do comum. É que a partir de 19 de setembro o projeto Cine Petrobras pega a estrada com uma carreta que se transforma em uma sala de cinema completa. Serão 450 sessões gratuitas para a população em 45 municípios do país. A iniciativa de promoção de cultura, educação e lazer é uma realização da Cepar Comunicação, com patrocínio da Petrobras por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Na primeira etapa do projeto, a carreta cinema passará por cinco Estados, começando pelo Distrito Federal, onde desembarca em Planaltina (19 e 20/9) e Brazlândia (23 e 24/9). Depois, segue por Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, conforme a programação (abaixo).

No estilo transformer, o veículo se expande e recebe, confortavelmente, 91 pessoas com poltronas inclináveis e confortáveis; ar-condicionado; sistema digital de som e imagem; dois banheiros; guichê de distribuição de pipoca e refrigerante; e iluminação de segurança. Toda essa tecnologia é patenteada e exclusiva, com certificação de segurança aprovada por órgãos internacionais.

Os recursos de acessibilidade incluem espaço para cadeirantes e rampa de acesso. Já a programação com janela de libras e legendagem descritiva está disponível mediante solicitação prévia.

“Petrobras é uma grande incentivadora do desenvolvimento do país em suas diferentes manifestações e iniciativas. Investimos em muitas formas de energia, e a Cultura é uma delas. A empresa tem orgulho de valorizar a cultura brasileira, apoiando a sua diversidade, que faz nosso país ser tão único. Para a Petrobras, é motivo de grande satisfação poder patrocinar e dar nome a este projeto que leva o cinema com qualidade e tecnologia a tantas cidades”, destaca Alessandra Teixeira, gerente de Patrocínio da Petrobras.

A carreta cinema permanecerá dois dias em cada município. Durante o dia, quatro sessões previamente agendadas são direcionadas a escolas e instituições públicas da localidade.

Há uma sessão noturna por dia, também gratuita e aberta ao público, com grandes lançamentos da telona: o novo “Wonka” e “Lightyear”. Devido às vagas limitadas, os interessados em participar do projeto devem ir até a carreta cinema impreterivelmente no dia do evento, para garantir a retirada de seus ingressos. Lembrando que todos os participantes terão direito a pipoca e refrigerante gratuitamente.

O Cine Petrobras é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras, e apoio das prefeituras dos municípios. Para acompanhar novidades e as próximas etapas do projeto, basta seguir o Instagram: @ceparcultural.

Programação – Cine Petrobras