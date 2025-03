Projeto chega a Paraisópolis para gerar impacto ambiental e social

A comunidade de Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, acaba de receber um projeto que propõe uma mudança cultural sobre o descarte de resíduos e a reciclagem. A Estação Preço de Fábrica, da startup Green Mining, chega à Paraisópolis com o patrocínio do Parque Global e o apoio do G10 Favelas, e vai muito além da coleta seletiva: o objetivo é a conscientização sobre a importância da reciclagem, incentivar a destinação correta dos materiais e mostrar que os resíduos possuem valor, garantindo que materiais pós-consumo sejam comprados na Estação por um valor justo, gerando renda e incentivando a economia circular.

A grande missão do projeto é tirar o lixo das ruas e fortalecer a ideia de que a reciclagem é um caminho viável para um ambiente mais limpo e sustentável. Para isso, o G10 Favelas, liderado por Gilson Rodrigues, assume um papel fundamental na conscientização e mobilização dos moradores, promovendo engajamento e educação ambiental.

Já a Green Mining entra no projeto como responsável pelo processo de reciclagem, contando com a parceria de empresas e iniciativas de logística reversa. Isso se torna ainda mais relevante diante do grande volume de resíduos gerados na comunidade, que também é um mercado consumidor expressivo.

A ideia é estruturar um sistema eficiente para a coleta e reaproveitamento desses materiais, garantindo sua destinação correta. Segundo Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, o projeto reforça a importância de aliar inclusão social e sustentabilidade.

“A reciclagem já faz parte da realidade de muitas comunidades, mas, infelizmente, nem sempre ela acontece de forma justa. Com a Estação Preço de Fábrica, queremos garantir que esse processo beneficie diretamente quem já trabalha com reciclagem – os catadores, além dos moradores, oferecendo uma alternativa digna de geração de renda e, ao mesmo tempo, promovendo um impacto ambiental positivo”.

Além de ampliar as oportunidades de trabalho e renda, a chegada da Estação Preço de Fábrica a Paraisópolis traz uma novidade: a chegada das embalagens longa vida na lista dos materiais adquiridos, ampliando ainda mais o impacto do projeto – graças à nova parceira de logística reversa unindo a NUDE, fabricante de produtos à base de aveia engajada na redução do impacto ambiental, e o Grupo Forest, reciclador de embalagens longa vida. A estação ainda conta com parceiros importantes do projeto, como Massfix, Ibema e Indorama, além do Grupo Boticário, que integrou ao projeto a Vidraria Anchieta, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento de sua cadeia produtiva para apoiar este lançamento.

“Diferente de outras iniciativas, acreditamos que a Estação Preço de Fábrica propõe um modelo transparente de valorização dos recicláveis, com potencial para estimular a mudança de comportamento, fortalecendo a cultura da reciclagem e trazendo importantes benefícios sociais e ambientais“, afirma André De Marchi diretor do Parque Global.

Atualmente, o projeto possui unidades em São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Bahia e tem planos de expansão para novas regiões e o compromisso contínuo com a inovação. Em 3 anos, pagou mais de R$ 4 milhões por mais de 4,7 mil toneladas de recicláveis.

A inauguração aconteceu no dia 12 de março na sede do G10 Favelas.