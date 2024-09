Projeto Centro Administrativo do Governo de SP inicia etapa de estudos e modelagem da PPP

O projeto de parceria público-privada (PPP) do Centro Administrativo Campos Elíseos, no centro de São Paulo, iniciou a etapa de estudos de viabilidade e modelagem para a futura concessão. A construção do novo complexo, que abrigará todos os órgãos do Estado, faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP), coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) em conjunto com a Secretaria de Projetos Estratégicos.

A proposta arquitetônica do escritório Ópera Quatro Arquitetura, vencedora do concurso, fará parte da documentação e da modelagem a ser apresentada pelo poder público, juntamente com os documentos técnicos (minutas de edital, contrato e estudos).

Todo o material será apresentado à população durante a fase de consulta pública, previsto para início de 2025. Nessa etapa, os cidadãos, representantes da sociedade civil organizada, arquitetos, empresas e outros segmentos poderão avaliar e fazer sugestões ao projeto apresentado, que poderão ser incorporadas à modelagem final.

Para o diretor presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Edgard Benozatti, a nova sede administrativa do Governo de São Paulo no Campos Elíseos terá o que há de mais moderno em termos arquitetônicos, priorizando a economicidade, sustentabilidade ambiental, adequação à legislação vigente e melhor ocupação territorial do espaço público.

“O Centro Administrativo é um projeto importante para o governo, pois acreditamos que ele vai mudar a ocupação da área central da capital e, em conjunto com outros projetos e ações, poderão fazer a diferença para a requalificação do centro”, explica Benozatti.

Segundo o presidente da CPP, com o projeto arquitetônico preliminar em mãos, cabe ao poder público concluir a modelagem para iniciar a sessão de consultas e audiência, e estudar o que for entregue pela sociedade para melhorar ainda mais o projeto.

Na sequência, será publicado o edital da PPP, estimado para o primeiro semestre de 2025, e definida a data do leilão para seleção da futura concessionária, que ficará responsável pela construção, reforma, adequações, manutenção, gestão da infraestrutura e operação da nova sede. A sessão pública e a assinatura do contrato estão previstas para o segundo semestre do próximo ano.

Programa de Parcerias de Investimentos

O projeto Centro Administrativo Campos Elíseos faz parte do PPI-SP, uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 24 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 470 bilhões.