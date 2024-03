Projeto Cena Aberta do Sesc São Caetano apresenta Aracy com Flavia Milioni

O Sesc São Caetano tem o prazer de apresentar na sexta dia 15, às 20h, pelo projeto “Cena Aberta”, o espetáculo carioca “Aracy”, segundo solo autoficcional da atriz e diretora Flavia Milioni, e que chega ao Sesc para uma apresentação emocionante. A peça traz à cena a busca de uma neta pela história de sua avó e o processo de invisibilidade social na linha hereditária feminina.

Poucas pessoas sabem, mas os sobrenomes possuem origem quase que exclusivamente oriunda dos pais e os demais antecessores masculinos, o que faz com que todas as mulheres sejam anuladas com o passar do tempo. Essa foi uma das descobertas de Flavia Milioni no processo criativo de “Aracy”, dirigido e interpretado por ela. A montagem investiga a misteriosa história da avó materna de Flavia através dos rastros deixados por ela.

Aracy, a avó de Flavia, que dá nome ao espetáculo, se suicidou em 1954, aos 26 anos de idade. Para lançar luz a uma história trágica e infelizmente não tão rara, “Aracy” mergulha em temas comuns a todas as mulheres, como o machismo e o patriarcado estruturais e suas consequências.

No processo de investigação de “Aracy”, Flavia Milioni percorreu quatro cidades, descobrindo parentes que não conhecia e sentindo que, por fim, teve um encontro consigo mesma. “O espetáculo evidencia que a luta das mulheres continuará enquanto formos oprimidas e excluídas. Hoje somos inundadas por termos como machismo, misoginia, sexismo, mansplaining, gaslighting, sororidade. Nenhuma dessas palavras fazia parte do vocabulário de Aracy, mas ela sentiu na pele cada um de seus significados. Tocar na ferida através da história de uma mulher específica é propor a reflexão sobre o machismo nas relações mais íntimas. Aracy está prestes a cair no esquecimento. Ela é cada uma de nós. Não podemos deixar que nos esqueçam.”

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 15 de março às 20h

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 12 anos

Ingressos: R$30,00 / R$15,00 / R$10,00