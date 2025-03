Projeto Caren vence categoria do Prêmio Conexão Inova

A ferramenta de Classificação de Atenção ao Recém-Nascido – Caren, um projeto inovador criado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) que foi iniciado no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), recentemente foi vencedora por votação popular na categoria ‘Inteligência Artificial e/ou outras Tecnologias Disruptivas’, da 5ª edição do Prêmio Conexão Inova.

Organizada pela Conexão Inovação Pública, uma rede que reúne servidores públicos e pessoas de todo o Brasil, a premiação tem como objetivo destacar iniciativas inovadoras em gestão pública, políticas públicas, tecnologias disruptivas e cidadania digital.

A Caren é uma Inteligência Artificial (IA) que visa informar e orientar sobre o nível de cuidado necessário para os bebês, reduzindo o risco de mortalidade neonatal e garantindo que os recém-nascidos recebam os cuidados adequados e personalizados para suas necessidades específicas.

Referência em gestação de alto-risco no estado de Goiás, o HCN foi a unidade de saúde escolhida para a implantação do projeto-piloto, em outubro de 2023. Desde então, mais de 1,6 mil recém-nascidos na unidade já foram avaliados pela Caren, que proporciona auxílio na tomada de decisões e priorização do atendimento.

Cuidados e atendimento personalizado

Assim que os bebês nascem, a equipe médica do HCN informa alguns dados para a IA Caren, que faz a classificação de cada caso e, logo em seguida, gera orientações para cuidados conforme os dados do nascimento. Durante a internação do recém-nascido, ele é monitorado e acompanhado pela equipe multidisciplinar e no momento da alta são repassados os planos de cuidados e orientações para os seus familiares.

Para Vanessa Alves, mãe do bebê prematuro Uriel que nasceu no HCN, a humanização no atendimento e a identificação precoce dos procedimentos necessários, proporcionada pela ferramenta Caren, foram essenciais para que seu filho recebesse os cuidados adequados e respondesse bem ao tratamento no hospital. “Fiquei muito impressionada com o cuidado personalizado que ele recebeu, especialmente por ser prematuro”, relata a mãe.

O pequeno Uriel nasceu prematuramente, com 27 semanas de gestação e pesando apenas 640 gramas. Ainda na sala de parto, Uriel foi avaliado com o auxílio da Inteligência Artificial, sendo determinado que ele precisaria ficar internado por 30 dias iniciais para o monitoramento rigoroso de todas as etapas críticas para sua saúde. “A Caren nos ajudou a acompanhar o ganho de peso do bebê, controlar a temperatura, gerenciar a mudança de decúbito, seguir os horários das prescrições, oferecer a melhor dieta e monitorar os exames laboratoriais”, explica Ana Caroline Jacinto, coordenadora de enfermagem da UTI Neonatal do HCN, unidade administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento – IMED.

Importância da Caren

O uso da Inteligência Artificial no cuidado de recém-nascidos, proposta da IA Caren, representa uma revolução no acompanhamento neonatal, como conta a superintendente de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital da SES-GO, Luiselena Luna Esmeraldo.

“A Caren auxilia na classificação do nível de atenção que um bebê prematuro necessita e isso contribui de uma forma muito importante no emprego dos cuidados que salvam a sua vida. O reconhecimento popular demonstra que realmente é um produto que está sendo usado e trazendo resultados para a população“, celebra a superintendente.