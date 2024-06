Projeto Canja com Canja leva música gratuita ao saguão do Teatro Municipal nesta quarta

Nesta quarta-feira (19), às 19h, a música tomará conta do saguão do Teatro Municipal de Santo André com a primeira edição do projeto Canja com Canja dentro do espaço revitalizado. Sucesso entre 2000 e 2010, o Canja retornou em novembro passado trazendo de volta sua proposta original: ser uma mostra permanente da produção musical local e também um espaço de encontro de estilos e de gerações de músicos da cidade.

Desde então, enquanto o saguão, o Teatro Municipal e o Salão de Exposições passavam por obras de reforma, o Canja com Canja aconteceu na área externa, em frente à entrada do saguão.

Ao final das apresentações, que são gratuitas, será servida a tradicional canja de galinha (com opção vegana) ao público.

A programação desta quarta traz a Baloontua (@ballontuamusic), banda regional de música autoral com influências de pop, rock, R&B (Ritm & Bluew) e MPB, e o músico Giancarlo Rufatto (@giancarlorufatto) que já lançou sete álbuns com estilos que giram em torno do indie, folk, lo-fi, blues, soul, sertanejo e música eletrônica, o que garante um caráter bastante eclético em suas apresentações.

A noite contará ainda com apresentação do quarteto de punk rock Lata do Lixo da História (@latadolixodahistoria). A banda tem influências de clássicos do punk e do hardcore e conta com um repertório que traz letras com temas distópicos e niilistas. O rock, mas o rock nacional dos anos 80, dá o tom da apresentação da banda Mullets Contra o Tédio, fundada em 2022, começando a lançar singles em 2024.

O projeto Canja com Canja é uma realização da Secretaria de Cultura em parceria com a Comissão de Música. As inscrições para músicos interessados em participar das próximas edições seguem abertas em http://acesse.santoandre.br/InscricoesCanja.

Serviço

Projeto Canja com Canja

Com Baloontua, Giancarlo Rufatto, Lata do Lixo da História e Mullets contra o Tédio

Data: 19/6/24, às 19h

Local: Saguão do Teatro Municipal

Praça IV Centenário, s/n – Centro

Gratuito