Projeto Bola de Ouro: Primo Bonafini lança Campanha para compra de sede própria

O cabeleireiro das estrelas, Primo Bonafini, está à frente de uma nova campanha para o Projeto Bola de Ouro, com o objetivo de adquirir uma sede própria para a iniciativa. Para arrecadar fundos, será realizado um evento especial no dia 15 de julho, que contará com um coquetel e palestras com Ben Zruel (educador financeiro) e Hugo Cavalari (marketing). Todo o dinheiro arrecadado será revertido em prol da sede.

Primo Bonafini, embaixador do projeto social “Bola de Ouro” em Açailândia, Maranhão, tem sido uma figura central desde o ano de 2020. O projeto atende centenas de crianças e adolescentes, oferecendo atividades educativas, esportivas e aulas de religião diariamente. Essas ações são essenciais para afastar os jovens das ruas e direcioná-los para caminhos positivos, onde suas habilidades são descobertas e desenvolvidas.

Um dos grandes destaques do Bola de Ouro é seu time de futebol, que anualmente revela talentos contratados pelos maiores clubes do país. Os jovens se dividem entre treinos de futebol 7 e futebol de campo, enquanto as meninas treinam handebol.

Recentemente, Primo Bonafini conseguiu uma doação significativa da Inglaterra. Os clubes Manchester United, Arsenal e Reading Football Club, doaram uniformes para todas as categorias do time Bola de Ouro. Essa surpresa foi recebida com grande entusiasmo pela comunidade, que se sentiu valorizada pelo país onde o futebol nasceu.

Os uniformes doados tiveram um impacto tão positivo que, após esse incentivo, o Bola de Ouro conquistou o campeonato estadual, tornando-se tricampeão. A motivação e o engajamento dos jovens aumentaram significativamente, refletindo em suas atuações em campo.

O evento do dia 15 de julho promete ser um marco importante para o projeto, trazendo esperança e recursos para a compra da tão sonhada sede própria.

Serviço:

Coquetel e Palestra em prol da Sede Própria do Bola de Ouro

Local: Espaço Primo Bonafini

Convite através do telefone: (11)99383-8016