Projeto Bike Arte Brasil seleciona artistas para ministrar cursos durante o festival em Blumenau

O Festival Bike Arte Brasil está com edital aberto até o dia 29/03 para selecionar pessoas de Blumenau (SC) e região interessadas em oferecer oficinas voltadas à arte urbana e à cultura da bicicleta durante evento de dois dias, que acontecerá nos dias 20 e 21 de abril. As inscrições podem ser feitas através do link: www.aromeiazero.org.br/bikearte.

Podem se candidatar pessoas jurídicas MEI ou ME ou grupo informal ou coletivo, desde que representado por uma MEI, com experiência nas seguintes áreas: Grafitti ou Estêncil; Serigrafia e/ou Lambe-Lambe; e Produção Cultural e/ou Cicloativismo.

A seleção das propostas seguirá critérios que incentivem a participação e engajamento local. A preferência será para pessoas com vínculos nos territórios. Cada participante poderá fazer quantas inscrições quiser, porém somente uma proposta poderá ser selecionada para compor a programação do Festival.Vale ressaltar que nessa fase da seleção pessoas negras, mulheres e LGBTQIAP+ têm preferência na seleção.

O Festival Bike Arte é uma iniciativa do Instituto Aromeiazero, viabilizada por Lei de Incentivo à Cultura via Ministério da Cultura e patrocínio da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, WestRock e Ticket Log. O evento tem circulação programada para São Paulo, Campinas, Fortaleza, Blumenau e Manaus.

Em 15 edições, o projeto Bike Arte já promoveu ilustradores e grafiteiros, organizou 24 oficinas gratuitas e cerca de 39 shows para um público de 16.200 pessoas. “Estamos levando por meio de uma grande festa gratuita a céu aberto a pauta de que cidade é feita para pessoas e que todo espaço público pode e deve ser ocupado. Além de trazer também a questão da mobilidade urbana, tendo a bicicleta como ferramenta fundamental de locomoção, bem estar e sustentabilidade”, comenta Carol Pires, coordenadora do projeto.

Sobre o Aromeiazero

O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desigualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. O Aromeiazero conta com o patrocínio institucional do Itaú Unibanco, além de leis de incentivo, sendo grande parte das ações em periferias e comunidades vulneráveis. Desde 2011, as iniciativas do Aro promovem uma visão integral da bicicleta, potencializando expressões culturais e artísticas, geração de renda e hábitos de vida saudáveis.

Redes Sociais do projeto Bike Arte Brasil

Instagram: https://www.instagram.com/bikearte/

Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=bike%20arte