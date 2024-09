Projeto Atualizando a Maturidade tem aula inaugural para 140 alunos da Terceira Idade de São Caetano

O Projeto Atualizando a Maturidade realizou a aula inaugural da 4ª turma na manhã desta segunda-feira (16/9), no campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). A iniciativa da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade) ocorre de forma presencial, às segundas e sextas-feiras, das 9h às 12h, para turmas matutinas e às segundas e quartas-feiras, das 14h às 17h, para turmas vespertinas. As aulas ocorrerão no Campus Barcelona da USCS.

O secretário de Assistência e Inclusão Social (Seais), Thiago Mata, destacou o fato de a cidade ser reconhecida em virtude da realização de políticas públicas voltadas para a Terceira Idade, que são implantadas pela Administração Municipal. “Em São Caetano, desenvolvemos ações para os moradores com idade a partir dos 50 anos, quando o usual é 60, ou seja, ganhamos 10 anos. Isso demonstra que estamos à frente, realizando um trabalho edificante pela população”, ressaltou Mata.

“Após uma certa idade, muitas pessoas começam a encontrar dificuldade para arrumar emprego, e este é um dos principais objetivos do Atualizando a Maturidade, que é oferecer aos alunos uma importante carga de informações e já sentimos os reflexos desse programa. Em média, 10% dos integrantes conseguiram uma nova oportunidade profissional. Outros 30% se mobilizaram e montaram o Art Sênior, um grupo empreendedor que cria objetos de artesanato e decoração com materiais recicláveis. A todos, nosso desejo é que criem asas e voem cada vez mais alto”, ressaltou a coordenadora da Comtid, Lucila Lorenzini.

Uma das pessoas mais entusiasmadas durante a cerimônia era a Sônia Kons, 63 anos, moradora do Bairro Santo Antônio. Apesar de formada em Administração e Contabilidade pela Esan (Escola Superior de Administração de Negócios), na FEI (Centro Universitário FEI, antiga Faculdade de Engenharia Industrial), Sônia busca mais conhecimento e, por isso, buscou o Atualizando a Maturidade.

“Participo da Terceira Idade, fazendo hidroginástica, ginástica e cursos de francês e mosaico no CISE Moacyr Rodrigues. Foi ali que fiquei sabendo do Atualizando a Maturidade e, de imediato, resolvi me inscrever. Acredito que a gente nunca sabe o suficiente e estou aqui e sei que vou adorar o curso”, finalizou Sônia.

ATUALIZANDO A MATURIDADE

O Atualizando a Maturidade teve início em outubro de 2018 e já formou mais de 300 alunos. Desenvolvido para moradores da Terceira Idade, o projeto tem interesse em inserção ou reinserção no mercado de trabalho, dificuldade encontrada devido à constante mutação e competitividade, que levou as empresas a serem mais exigentes nos dias de hoje. O projeto, inteiramente custeado pelo Fundo Municipal do Idoso, tem a Lorenzetti como parceira.