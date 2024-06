Projeto artístico Art of Love leva esculturas para São Paulo no segundo semestre

A partir do segundo semestre, a cidade de São Paulo terá diversos corações com pinturas artísticas espalhados em shoppings, praças, parques, ruas e avenidas, por meio do projeto Art Of Love. Nascido em 2021, o movimento artístico convida artistas plásticos a estilizarem esculturas em formato de coração, que são expostas em grandes cidades, e depois leiloadas, para angariar fundos para projetos sociais. O Art of Love irá ajudar a ONG Gerando Falcões, que gera ações de impacto nas favelas.

O projeto já foi contemplado pela lei de incentivo do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (Pro-Mac), de São Paulo, que está com inscrições abertas até o dia 12 de julho, às 18h. “Foi de extrema importância conseguir o apoio desta lei, para conseguirmos viabilizar a nossa iniciativa e inspirar milhares de pessoas que passam pelas obras da Art of Love”, destaca Giovane Pasa, CEO e sócio-fundador da Artery, responsável pelo projeto Art of Love.

Para conseguir a verba pela lei de incentivo, a Artery contou com o apoio da Incentiv, ecossistema de soluções focadas em gerar impacto social positivo, que conecta empresas, pessoas e projetos socioambientais, por meio de leis de incentivo fiscal. Atualmente, a plataforma conta com 962 proponentes do Estado de São Paulo que podem se beneficiar de investimentos, via renúncia fiscal, por meio do Pro-Mac.

Incentivo a projetos culturais e artísticos

O Pro-Mac, instituído pela Lei nº 15.948/2013 e regulamentado pelo Decreto nª 62.159 de fevereiro de 2023, busca incentivar projetos culturais e artísticos por meio de renúncia fiscal. Os incentivadores contribuintes – pessoa física ou pessoa jurídica – poderão destinar partes dos seus impostos municipais (ISS e IPTU) a projetos aprovados no programa.

“Temos diversos projetos na nossa plataforma que usam das expressões artísticas para promover educação, conhecimento e impactar vidas por meio de atividades culturais. O nosso papel é apresentar todas as possibilidades para as empresas, incentivá-las a atuar com responsabilidade social, investindo recursos através do Pro-Mac”, declara Douglas Nicolau, CEO e cofundador da Incentiv.

Entre os anos de 2019 a 2023, a Incentiv ajudou a captar mais de R$ 15 milhões para 42 projetos, via Pro-Mac. Atualmente, a plataforma conta com 962 proponentes do Estado de São Paulo, além de 65 projetos que já estão disponíveis para captação de recursos, que são remanescentes do último edital do programa municipal. “Com a abertura das inscrições novamente, esse número tem potencial para ser ainda maior”, destaca Nicolau.

No edital de 2023 do Pro-Mac, dos 64 projetos que foram aceitos para captarem recursos, 15% deles estão na plataforma da Incentiv.

Plataforma de conexão entre empresas e projetos

Fundada em 2016, a Incentiv é um ecossistema de soluções focadas em gerar impacto social positivo, que conecta empresas, pessoas e projetos socioambientais, por meio de leis de incentivo fiscal. A Incentiv dispõe de um time de 105 pessoas e diversas ferramentas que permitem a conexão entre empresas e projetos.

Com o objetivo de aumentar o potencial de investimento em projetos sociais, a Incentiv tem investido continuamente na otimização de processos e em tecnologia focada em resultados. Com essa finalidade, em 2023, lançou uma nova plataforma de conexão entre empresas e projetos. Um dos diferenciais da ferramenta é um cálculo de afinidade estratégica, com uso de filtros e categorias relacionadas ao local, causa e tipo de lei de cada projeto, além de ser um espaço mais dinâmico e intuitivo. Algumas das empresas que já investiram em projetos do portfólio da Incentiv em 2023 são Siemens, Nubank, Electrolux, Google, Instituto C&A, SulAmérica, Suzano, PwC, entre outras.