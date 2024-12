Projeto Água-Viva democratiza aulas de natação e hidroginástica em Diadema

Todo mundo em Diadema quer fazer. O Projeto Água-Viva sempre foi uma atividade muito procurada pela população da cidade, mas nos últimos quatro anos ampliou e qualificou ainda mais seu atendimento. Hoje, 1.150 pessoas, a partir de 7 anos, têm aulas gratuitas de natação nas piscinas do Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, e mais 1.050 fazem hidroginástica, tudo gratuito e com acompanhamento de professores e professoras.

Como explica a coordenadora do Água-Viva, Rafaela Silveira, a ação amplia o acesso a esse tipo de atividade. “Temos inscritos em todas as faixas etárias. As aulas acontecem de manhã, tarde e noite e são acompanhadas por profissionais que adequam o tipo de atividade à idade e condição física dos alunos. O objetivo é proporcionar qualidade de vida e lazer aos moradores”, completa.

Ainda segundo ela, essa qualificação e ampliação do serviço foi possível graças ao aumento do número de professores, que dobrou, inclusive com profissionais preparados para ministrar aulas adaptadas para pessoas com deficiência. “Também para ampliar o público beneficiado, realizamos o Festival de Atividade Física Adaptada e o Projeto Férias, mais voltado para atividades lúdicas”, esclarece. O Clube Mané Garrincha – que fica na R. dos Cariris, 195, no bairro Piraporinha – conta com duas piscinas, uma semi-olímpica, de 25 x 16,5 metros, e outra recreativa, de 50 x 25 metros.

Para o Secretário de Esporte e Lazer, Adilson Souza, a administração do prefeito José de Filippi Junior sempre teve como prioridade a ampliação e qualificação dos serviços públicos, o que foi feito também no esporte. “A contratação de professores, a revitalização desses espaços para a prática esportiva, como o Mané Garrincha, assim como projetos como o Água-Viva, devem ser entendidos nesse contexto de democratizar o acesso a serviços nem sempre disponíveis à população”, afirma.