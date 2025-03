Projeto abc do samba: Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes são as homenageadas da noite

Prepare-se para uma noite inesquecível, celebrando o ABC do samba! Em um encontro emocionante, o talento da nova geração se une para homenagear três grandes divas da música brasileira: Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes.

O palco ganha vida com as poderosas vozes de Keilla Regina, Lu Carvalho e Branka, que trazem a alma, o ritmo e a energia do samba para essa celebração especial.

Saiba mais sobre o projeto

O Projeto ABC do Samba nasceu da vontade de reunir em um único espetáculo uma homenagem às três divas do samba: Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes. A ideia surgiu em uma conversa entre Lu Carvalho e Branka, que perceberam a importância de exaltar o legado dessas artistas tão representativas para a história da música brasileira.

O nome do projeto faz referência direta às iniciais dos nomes das homenageadas, formando um ABC que simboliza a base e a essência do samba.

A estrutura do show foi cuidadosamente planejada para destacar cada uma dessas grandes artistas. A apresentação inicia com Keilla Regina interpretando Alcione, trazendo ao palco toda a potência e versatilidade da eterna Marrom. Em seguida, Lu Carvalho assume o palco para reviver os clássicos de Beth Carvalho, com toda a paixão e autenticidade que a artista merece.

Por fim, Branka entra em cena representando Clara Nunes, destacando a força e espiritualidade da cantora. O grand finale ocorre com as três cantoras juntas, celebrando as três divas em uma emocionante roda de samba.

A inspiração para o projeto veio de um encontro casual em uma festa no Cadeg, onde Branka e Carlinhos Sete Cordas se apresentavam. O momento despertou a ideia de unir três vozes talentosas em um show temático, resgatando um conceito que já existia no passado: o ABC do Samba. Com essa proposta, nasceu um tributo à história do samba, enaltecendo a trajetória de três mulheres que abriram caminho para tantas outras gerações de sambistas.

Homenageadas

Alcione: a eterna Marrom, conquistou o Brasil com sua voz potente e versátil, passeando entre o samba, bolero e outros ritmos. Seu timbre inconfundível e sua conexão com o público fazem dela um ícone da música brasileira, exaltando a força e a diversidade da mulher no samba.

Beth Carvalho: a madrinha do samba, foi uma grande incentivadora de novos talentos e teve um papel essencial na popularização do samba de raiz. Sua carreira deu voz às comunidades e ajudou a consolidar o gênero, tornando-se referência para diversas gerações de sambistas.

Clara Nunes fez história ao se tornar a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil cópias de um álbum de samba. Sua arte quebrou barreiras e fortaleceu a presença feminina no gênero. Clara também foi uma das maiores divulgadoras da cultura afro-brasileira na música, trazendo temas como religiosidade e folclore para suas canções, sempre com respeito e autenticidade. “Defendo a obra de Clara Nunes desde 2013, no show “Branka Canta Clara”, homenagem que recentemente foi gravada na Portela (audiovisual) com a participação especial da Velha Guarda da Portela e Bateria, que será lançado em agosto desse ano. Que teve a presença de Adelzon Alves produtor e marido de Clara, que foi um grande incentivador desse projeto“.

Essas três artistas formam um pilar fundamental do samba e representam a força feminina no gênero. Seu legado abriu caminho para novas gerações de mulheres sambistas, que continuam a ocupar e a expandir esse espaço com talento e identidade.

As Intérpretes da Nova Geração

Keilla Regina dá vida à grandiosa Alcione, interpretando com maestria seus clássicos e trazendo ao palco toda a potência e versatilidade da eterna Marrom.

Sua voz marcante e presença vibrante garantem uma homenagem emocionante à diva do samba. Keilla afirma: “Homenagear Alcione é uma honra imensa. Ela é uma referência não só pela sua força vocal, mas pela sua história, por tudo o que representou para o samba e para a música brasileira. Espero, com muito respeito, trazer um pedacinho da sua magia ao palco e fazer essa homenagem da melhor forma possível.“

Lu Carvalho, sobrinha da inesquecível Beth Carvalho, tem a missão especial de interpretar sua tia e madrinha do samba. Com paixão e respeito, Lu honra esse legado com sua voz envolvente e presença autêntica, misturando modernidade e tradição em suas interpretações. “A ideia do projeto não é que sejamos comparadas a essas grandes cantoras, mas sim prestar uma homenagem sincera e cheia de amor ao legado que elas deixaram“, ressalta Lu.

Branka assume a interpretação de Clara Nunes, trazendo ao palco toda a força e espiritualidade da cantora que quebrou barreiras no samba. Sua conexão com a cultura afro-brasileira e sua entrega intensa fazem dessa homenagem um momento único e emocionante.

Sob a direção musical do renomado Carlinhos Sete Cordas, o espetáculo se completa com uma base rítmica envolvente. O som ganha vida com violão de 6 cordas, cavaquinho, sopros, surdo, tantan, pandeiro, teclado, congas e efeitos, criando a atmosfera perfeita para essa homenagem inesquecível ao samba.