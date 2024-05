Projeto 7 Leituras leva comédia de Shakespeare ao Sesc Bom Retiro, em SP

A apresentação da comédia “As Alegres Comadres de Windsor”, peça de William Shakespeare de 1602, acontece nesta terça-feira, dia 28 de maio, às 19h, no teatro do Sesc Bom Retiro, no centro da capital paulista, com retirada gratuita de ingressos 30 minutos antes.

Com direção de Marco Antônio Pâmio, o elenco conta com Bete Dorgam, Fábio Espósito, Genezio de Barros, Henrique Stroeter, Hugo Coelho, Marcelo Galdino, Patrícia Gaspar, Regina Maria Remencius, Rogério Brito e Tuna Dwek.

O projeto completa 18 anos de existência e celebra também os 460 anos do nascimento de Shakespeare, com suas peças mais populares.

As leituras acontecem no teatro do Sesc Bom Retiro até junho, sempre na última terça-feira do mês. O circuito continua com “A Tempestade”, em junho.