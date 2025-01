Projeções de inflação e selic em alta

O cenário econômico brasileiro revela um otimismo cauteloso do mercado financeiro em relação à inflação e à cotação do dólar para o ano de 2025. As projeções indicam uma tendência de alta persistente, com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) podendo alcançar 4,99% até o final do ano. Esta previsão se mantém estável há 12 semanas consecutivas.

Nas últimas semanas, as estimativas sobre a inflação têm mostrado uma ligeira elevação: uma semana atrás, a expectativa era de 4,96%, enquanto há quatro semanas era de 4,59%. Para os anos seguintes, as previsões inflacionárias estão estabelecidas em 4,03% para 2026 e 3,90% para 2027. Esses dados foram divulgados no mais recente Boletim Focus, publicado nesta segunda-feira (6) pelo Banco Central do Brasil.

Em comparação, as previsões do governo federal apontam uma meta mais otimista para a inflação de 2025, estabelecendo um IPCA de apenas 3,1%, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) recentemente aprovada pelo Congresso Nacional.

Ainda sem o índice oficial de inflação referente ao ano de 2024 divulgado, o mercado continua a ajustar suas expectativas. Recentemente, a projeção para a inflação deste ano foi revisada de 4,90% para 4,89%, embora o teto da meta inflacionária para 2024 seja fixado em 4,50%.

Taxa Selic

Para atingir as metas inflacionárias estabelecidas, o Banco Central utiliza a taxa básica de juros, conhecida como Selic. Atualmente fixada em 12,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom), essa taxa sofreu ajustes recentes devido à valorização do dólar e incertezas econômicas globais. Como resultado, o Banco Central intensificou a elevação dos juros na sua última reunião do ano, realizada no dia 11 de dezembro.

Com isso, a expectativa é que a Selic continue sua trajetória ascendente no início de 2025. O mercado ajustou suas previsões para essa taxa básica de juros, elevando-a de 14,75% para 15% até o final deste ano. Há quatro semanas, essa projeção estava em 13,50%. Para os anos seguintes, as estimativas apontam para uma Selic de 12% em 2026 e de 10% em 2027.

Cotação do Dólar e PIB

A cotação do dólar também é uma preocupação central nas expectativas econômicas. O mercado prevê que até o final de 2025 a moeda norte-americana será negociada a R$ 6, seguindo uma tendência de alta que já dura dez semanas. Uma semana atrás, a expectativa era de R$ 5,96; e há quatro semanas projetava-se que fecharia o ano a R$ 5,77. As expectativas para os anos subsequentes se mantêm estáveis em R$ 5,90 para 2026 e R$ 5,80 para 2027.

Por fim, as previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) também apresentam um leve aumento. As expectativas passaram de um crescimento de 2,01% para 2,02% em relação ao PIB de 2025. Anteriormente, havia uma projeção de crescimento de apenas 2%. Para os anos seguintes, as estimativas são de um crescimento de 1% em 2026 e de 2% em 2027.