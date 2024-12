Projeção no Cristo Redentor celebra os 35 anos da campanha Papai Noel dos Correios

Nesta quarta-feira (18), das 20h30 às 22h30, a marca do Papai Noel dos Correios, maior campanha de Natal do Brasil, estará estampada no monumento ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro. A projeção mapeada, inédita na história da estatal, marca os 35 anos da campanha e é viabilizada pela CNP Seguradora, parceira comercial dos Correios na venda de seguros nas agências da empresa – desde 2023, a seguradora também é uma das maiores apoiadoras do Papai Noel dos Correios, adotando centenas de cartas de crianças de Brasília/DF e São Paulo/SP.

“É uma forma de agradecermos toda a solidariedade que o povo brasileiro demonstra durante a nossa campanha, e também a dedicação de cada uma das 85 mil pessoas que trabalham nos Correios. Graças à união desses esforços e ao empenho de todos, em 2023, pela primeira vez atendemos 100% dos pedidos feitos pelas crianças e neste ano nossa meta é repetir esse marco histórico: nenhuma criança vai ficar sem presente”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

“A CNP Seguradora tem como missão proteger o que é mais importante para as pessoas: suas vidas, seus sonhos, suas famílias. E é com esse compromisso que nos unimos a iniciativas como esta. Porque sabemos que, mais do que oferecer um seguro, nosso papel é contribuir para um futuro melhor, mais acolhedor e mais justo para todos. E é esse espírito que nos move, ao lado de parceiros tão importantes como os Correios, que têm, assim como nós, a missão de conectar as pessoas e de construir pontes de solidariedade”, diz o CEO da CNP Seguradora, François Tritz.

A campanha realiza pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade. Neste ano, por meio de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estão sendo atendidos os pedidos de 8 mil crianças que vivem em abrigos de todas as capitais brasileiras.

Novidade – Para celebrar os 35 anos da campanha, os Correios estão percorrendo as capitais do país com uma Carreata de Luz. A ação é uma forma de agradecer o apoio de milhares de madrinhas e padrinhos dessa corrente do bem de mais de três décadas, e também uma estratégia para aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha.

Para adotar uma ou mais cartinhas, basta retirá-las em uma agência participante ou no site dos Correios e depois entregar o presente em uma das agências.

Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha, mas quiser participar doando presente, pode deixar em uma agência dos Correios participante. Entre os presentes mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e pelúcias.

INFORMAÇÕES GERAIS

Projeção no Cristo Redentor: Celebração dos 35 anos da campanha Papai Noel dos Correios

Data: 18 de dezembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: Das 20h30 às 22h30

Local: Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor

Parceria: CNP Seguradora