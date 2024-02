Programas sociais da COOP repassam R$ 6 milhões para a Federação das Apaes

A rede de varejo Coop possui um forte trabalho social voltado ao atendimento de entidades beneficentes e às comunidades onde possui unidades de negócio. E, por meio do pilar Coop Faz Bem Pra Comunidade, da sua plataforma de responsabilidade Coop Faz Bem, dois de seus programas, com o apoio de cooperados e clientes, já repassaram mais de R$ 6 milhões para a Federação das APAES do Estado de São Paulo. O repasse é trimestral e o valor doado refere-se aos programas Revista Coop e ao Troco do Bem.

A parceria entre a Coop e a FEAPAES-SP teve início em agosto de 2010 e contribui para a continuidade do assessoramento que a Federação promove junto à rede de 308 APAEs do estado de São Paulo, através de capacitações, cursos, projetos e o suporte nas áreas de assistência social, educação, gestão, jurídica e saúde. O movimento apaeano paulista atende mais de 70 mil pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista diretamente.

Entre os meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, o repasse dos dois programas alcançou o valor total de R$ 62.753,20. O Troco do Bem refere-se à doação de centavos de troco, provenientes do pagamento em dinheiro e cedidos pelos cooperados e clientes para ajudar as APAEs paulistas. Nesse período, o montante doado foi de R$ 31.763,20.

Para contribuir com o outro programa também é bastante simples. Ao adquirir em qualquer unidade de negócio Coop um exemplar da Revista Coop por R$ 4,90, 1 real é revertido à Federação e nos últimos três meses, a venda da revista com 76 páginas, que aborda temas como gastronomia, saúde, bem-estar, beleza, dentre outros, rendeu R$ 30.990,00.