Programas em SP para levar crianças e jovens usando o transporte sobre trilhos

As férias de julho chegaram e os 2,3 milhões de estudantes da cidade de São Paulo terão tempo livre antes de retomarem a sua jornada em busca de conhecimento. Para que o entretenimento vá além das telas de smartphones e tablets, a ViaQuatro e a ViaMobilidade criaram um guia com dez programações culturais e de lazer que são facilmente acessíveis por meio do transporte sobre trilhos.

Confira abaixo a lista:

1. Museu da Língua Portuguesa

Um espaço vivo totalmente dedicado a um idioma, que faz uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar seu acervo. E é possível levar crianças de diferentes idades, onde é possível se divertir e aprender ao mesmo tempo. O Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, é o principal patrocinador do Museu e, aos sábados, proporciona entrada gratuita para os visitantes. O museu fica a cerca de 10 minutos da Estação Júlio Prestes da Linha 8-Diamante e ao lado da Estação Luz, que também é atendida pela Linha 4-Amarela, da ViaQuatro.

2. Parque da Mônica

O Parque da Mônica é um parque de diversão coberto e temático dedicado aos personagens criados por Maurício de Sousa. De forma lúdica, educativa e interativa, pais e filhos se divertem nas dezenas de atrações, que vão desde o parquinho para crianças menores de 3 anos de idade até carrinhos de bate-bate e monta-russa. Localizado no Shopping SP-Market, a atração está a cinco minutos a pé da Estação Jurubatuba, da Linha 9-Esmeralda.

3. Parque Villa Lobos

O Parque Villa-Lobos é um Espaço público localizado em Alto de Pinheiros, às margens do rio Pinheiros, e próximo da estação Villa Lobos-Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda. Ele abrange uma área de 732 mil m² e oferece uma variedade de atividades ao ar livre. Entre os destaques do parque estão: ciclovia para quem gosta de pedalar; quadras e campos de futebol; playground para as crianças; e um bosque com área verde de árvores nativas da Mata Atlântica. O parque funciona todos os dias das 5h30 às 19h e a entrada é gratuita.

4. Instituto Tomie Ohtake

O Instituto Tomie Ohtake, localizado no bairro de Pinheiros, a 800 metros da Estação Faria Lima, da Linha 4-Amarela, foi inaugurado em 2001 e homenageia a pintora, gravadora e escultora Tomie Ohtake (1913-2015). Seu objetivo principal é realizar mostras de arte nacionais e internacionais nas áreas de artes visuais, arquitetura e design. O espaço funciona de terça a domingo, das 11h às 19h. A entrada é gratuita.

5. Parque da Água Branca

O Parque da Água Branca está localizado na Zona Oeste da capital de São Paulo, a 500 metros da estação Palmeiras Barra-Funda, da Linha 8-Diamante. Com uma área total de 137 mil metros quadrados, o parque abriga uma variedade de atrações e espaços como: o Museu Geológico, dedicado à geologia e à história natural; a Casa de Caboclo, uma réplica de residências da zona rural; o Relógio do Sol, um relógio solar que marca as horas com precisão; a Praça do Idoso, com equipamentos de ginástica para a terceira idade; o Centro de Referência em Educação Ambiental; e exposições e feiras.

6. Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina, fundado em 1989, é um núcleo de cultura, política e lazer. Localizado a 200 metros da Estação Palmeiras Barra-Funda da Linha 8-Diamante, seu objetivo é disseminar as expressões criativas da América Latina, estabelecendo laços culturais, políticos e sociais entre as nações dessa região continental. Com uma área construída de 78 mil m², o memorial também abriga a sede do Parlamento Latino-Americano (Parlatino). Para comemorar seus 35 anos, o Memorial apresenta projetos como o Clube do Livro e exposições como o Wildlife Photographer of the Year. A entrada é gratuita e o espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 18h.

7. Museu do Instituto Butantan

O Museu Histórico do Instituto Butantan, criado em 1981, tem como objetivo preservar, divulgar e perpetuar a história da ciência e da saúde. Localizado a 1km da Estação Butantã da Linha 4-Amarela, é um importante espaço dedicado à memória do Butantan, seus personagens e atividades. Por 40 anos, esteve instalado em uma representação do que teria sido o primeiro laboratório improvisado do Instituto. Além disso, o Museu Biológico exibe espécimes vivos de cobras, lagartos, aranhas e escorpiões, contribuindo para a investigação científica. Os museus do Instituto Butantan funcionam de terça a domingo, das 9h às 16h45. A entrada custa R$ 10 e estudantes pagam R$ 5.

8. Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira, fundada em 1956, é a principal referência do país em preservação, restauro e conservação de material fílmico. A 850 metros da Estação Hospital São Paulo, da Linha 5-Lilás, abriga o maior acervo de imagens em movimento da América Latina, com mais de 250 mil rolos de filmes e mais de um milhão de documentos relacionados ao cinema, como fotos, roteiros, cartazes e livros. Além disso, detém o “depósito legal” de todos os filmes produzidos com apoio de verba pública desde os anos 2000. A entrada é gratuita, assim como os ingressos para as sessões de filmes exibidos.

9. Sala São Paulo com crianças

Voltadas para crianças de até 10 anos, esta é uma boa oportunidade para conhecer de forma lúdica a história deste da antiga Estação Júlio Prestes que marcou o passado da cidade. Durante o passeio, crianças de até 10 anos circulam a construção em uma caça ao tesouro que termina na Sala São Paulo. As visitas acontecem no primeiro e no terceiro sábado do mês e a presença de um responsável adulto é obrigatória. A Sala São Paulo está localizada na Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos, ao lado da estação de mesmo nome, localizada na Linha 8- Diamante.

10. PinaFamília e Pinapequenos

No dia 14 de julho, a partir das 10h, haverá atividades criativas que envolvem famílias com crianças a partir de 5 anos. A programação procura estimular a convivência entre as pessoas de diversas gerações, a partir do contato com a arte e o museu. O evento acontece em dois lugares: na Pinacoteca Luz e na Pinacoteca Contemporânea, ambas localizadas a poucos metros da Estação da Luz da Linha 4-Amarela.

Essas são apenas algumas das possibilidades de lugares para se explorar em São Paulo com o transporte metropolitano. Mais informações estão disponíveis nos sites de cada atração.