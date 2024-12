Programas da Prefeitura de São Paulo realizam atividades natalinas

Com o intuito de impulsionar o espírito natalino, durante o mês de dezembro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo está promovendo diversas ações para o período. Nesta primeira quinzena do mês, o Mãos e Mentes Paulistanas estará promovendo feiras de artesanato em vários pontos da Capital, já os beneficiários do POT – Programa Operação Trabalho, participam de oficinas natalinas, em atividades de geração de renda, com produção de panetone, biscoitos e oficinas de decoração. No digital, o Portal Cate oferece valiosas dicas e inspirações de forma gratuita para empreender e economizar nessa data tão especial.

A partir desta semana, os beneficiários do POT iniciam as atividades na unidade sul do Centro POT e buscam estimular a produção artesanal, ensinando técnicas decorativas, além de incentivar a confecção de lembranças personalizadas e explorar receitas típicas da época, como panetone. Também serão promovidas o fortalecimento de relações sociais entre os participantes.

A programação natalina conta com recepção dos participantes, palestras, dinâmicas de grupo e até ceia para confraternização. Além disso, os beneficiários irão fazer “Meu Plano para 2025”, iniciativa pensada para que eles possam organizar a carreira e vida com metas claras.

Com duração diária de quatro horas, a oficina contempla diversas atividades planejadas para desenvolver as habilidades manuais dos participantes. Entre as propostas, destacam-se a elaboração de enfeites natalinos, como guirlandas, estrelas e adornos produzidos a partir de materiais recicláveis, além da criação de cartões personalizados e lembranças artesanais. Também são ministradas oficinas culinárias, que exploram receitas tradicionais do Natal, e atividades voltadas à estética, como técnicas de maquiagem e penteados.

On-line

Para garantir um Natal mais em conta, o Portal Cate disponibiliza dicas para a preparação de uma ceia deliciosa sem pesar no orçamento, além de maneiras estratégicas para os empreendedores interessados em potencializar suas vendas durante a época.

Além disso, a Prefeitura de São Paulo orienta empreendedores sobre as embalagens mais sustentáveis para a venda de seus produtos, como uma forma de ajudar na preservação do meio ambiente. Confira no link

Feiras de Artesanato

Durante todo o mês, acontecem as tradicionais feiras de artesanatos do programa Mãos e Mentes Paulistanas. Além de desfrutar e apoiar o artesanato local, a população poderá levar para casa produtos únicos e originais, feitos à mão pelos artesãos e manualistas credenciados pelo programa.

No centro da cidade, as feiras aconteceram na Praça do Patriarca, Praça Antônio Prado, Praça Ramos de Azevedo, Praça da Sé, Parque Buenos Aires e Viaduto Osaka, no bairro da Liberdade.

Na zona leste as feiras acontecem no Mercado da Penha, Parque do Carmo e Mercado de São Miguel Paulista. Enquanto na zona oeste, os eventos serão realizados no Mercadão das Flores e no Parque Jardim das Perdizes.

O Parque Cordeiro e o Parque Severo Gomes sediarão os eventos na zona sul. E o Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper e Santana receberão as feiras na zona norte, que também será o palco de mais uma Parada de Natal, no Largo da Matriz da Freguesia do Ó.

A população também pode encontrar artigos produzidos por artesãos e manualistas do Mãos e Mentes Paulistanas nos oito pontos de venda fixos, localizados no Mercadão das Flores e nos shoppings Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Mais Shopping, Lar Center, Anália Franco e Frei Caneca.

Serviço

Feiras de artesanato do mês de dezembro – Mãos e Mentes Paulistanas

● Zona Norte

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Datas do evento: 07 e 08, 14 e 15, 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Datas do evento: 06, 13 e 20 de dezembro

Horário: 11h às 18h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Largo da Matriz – Parada de Natal

Datas do evento: 07 e 08, 14 e 15, 20 e 21, 22 e 23 de dezembro

Horário: 16h às 22h (sábado), 11h às 16h (domingo) e 14h às 19h (semana)

Local: Praça da Matriz da Freguesia do Ó

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145 – Freguesia do Ó

Feira de Artesanato Bairro de Santana

Datas do Evento: 03, 04, 05, 06, 09 a 13 e 16 a 23 de dezembro

Horário: das 10h às 17h

Local: Santana

Endereço: Cruzamento Rua Leite Morais com Avenida Cruzeiro do Sul – Santana

● Zona Oeste

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Datas do evento: 07, 14 e 21 de dezembro

Horário: 09h às 17h

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Datas do evento: 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

● Zona Leste

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Datas do evento: 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de dezembro

Horário: das 10h às 17h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira de Artesanato Mercado da Penha

Datas do evento: 6 a 8, 13 a 15 e 16 a 24 de dezembro

Horário: 10h às 19h (segunda a sábado) e 09h às 13h (domingo)

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Avenida Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Mercado de São Miguel Paulista

Datas do evento: 16 a 23 de dezembro (com exceção do dia 22 (domingo))

Horário: 10h às 17h

Local: Em frente ao Mercado Municipal São Miguel Paulista

Endereço: Avenida Marechal Tito, 567 – Cidade Nitro Operária

● Zona Sul

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Datas do evento: 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

● Centro

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Datas do evento: 03, 04, 05, 06, 09 a 13 e 16 a 23 de dezembro (exceto sábado e domingo)

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Datas do evento: 03, 04, 05, 06, 09 a 13 e 16 a 23 de dezembro (exceto sábado e domingo)

Horário: 10h às 17h

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Datas do evento: 03, 04, 05, 06, 09 a 13 e 16 a 23 de dezembro (exceto sábado e domingo)

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé

Feira de Artesanato Praça da Sé

Datas do evento: 03, 04, 05, 06, 09 a 13 e 16 a 23 de dezembro (exceto sábado e domingo)

Horário: 10h às 17h

Local: Praça da Sé

Endereço: Praça da Sé – Sé

Feira de Artesanato Bairro da Liberdade

Datas do evento: 08, 15 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Praça da Liberdade

Endereço: Rua Galvão Bueno (em cima do Viaduto Cidade de Osaka) – Centro



Feira de Artesanato Parque Buenos Aires

Data do evento: 07, 08, 14, 15, 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Avenida Angélica, 1500 – Higienópolis

Oficinas natalinas para beneficiários do POT

Unidade Sul

Rua Izabel Schimidt, 187 – Santo Amaro