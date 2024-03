Programação Teatral gratuita do Shopping Praça da Moça é prorrogada até abril

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, vai prorrogar a série de peças teatrais gratuitas aos domingos devido ao grande sucesso. O empreendimento adicionou mais quatro datas à programação, começando neste domingo, dia 17, e seguindo nos próximos domingos 24/3, 31/3 e 07 de abril, todos no horário das 15h, no Espaço Cultural localizado no Piso Araucária, próximo a loja Pernambucanas. Até o momento, os frequentadores do shopping puderam assistir às apresentações de “A Menina e o Urso”, “Família Monstro”, “Sitio do Pica Pau Amarelo” e “Aventura no Mar”.

No espetáculo “Uma Aventura na Neve”, que será realizado no dia 17 de março, conta a jornada de uma princesa para reencontrar sua irmã e descongelar o coração do reino congelado. Nessa aventura, a princesa vai contar com a ajuda de seu amigo e do boneco de neve.

Já no dia 24 de março, será a vez do Pinóquio, um clássico italiano da literatura infantil que narra as histórias de um boneco de madeira criado pelo carpinteiro Gepeto. Uma noite, o boneco é agraciado pela Fada Azul com uma magia especial, que lhe concede vida, a partir desse momento, ele embarca em emocionantes aventuras.

No domingo de Páscoa, dia 31 de março, o espetáculo será ainda mais especial com o tema “Aventuras de Páscoa”, trazendo a história de Nina, uma esperta e divertida garotinha apaixonada por chocolate, ansiosa pela chegada da Páscoa. A peça irá retratar a batalha de Nina e Dom Ratildo contra o vilão Senhor Muquirana, que farão de tudo para salvar a Páscoa de todas as crianças.

A última apresentação será no dia 07 de abril, e tem como tema a “Família Encantada”. Segundo Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, é por meio da cultura que as crianças podem se conectar com boas histórias, tradições e valores. “Ficamos muito felizes em poder proporcionar entretenimento de qualidade para nossos frequentadores”, comenta Lima.

Serviço: Prorrogação das peças – Uma aventura na Neve, Pinóquio, Aventuras de Páscoa e Família encantada

Data: 17/3, 24/3, 31/3 e 07/4.

Horário: às 15hs.

Local: Espaço Cultural – Piso Araucária – Próximo a Pernambucanas.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.