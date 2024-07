Programação musical no Itaú Cultural

De 18 a 21 de julho o IC recebe uma nova série de shows, em sinergia com a abertura da Ocupação Naná Vasconcelos, que entra em cartaz no piso térreo, no dia 17. Silvanny Sivuca abre essa sequência, na quinta-feira, 18. Ela é seguida, na sexta-feira, 19, por Badi Assad. No sábado, 20, é a vez de Anelis Assumpção e no domingo, 21, a percussionista Lan Lanh encerra as apresentações. De quinta-feira a sábado, elas têm início às 20h e a de domingo começa às 19h.

Como todas as atividades do Itaú Cultural, a programação é gratuita e tem tradução simultânea em Libras. Os ingressos já podem ser reservados pela plataforma INTI https://itaucultural.byinti.com/#/ticket/ .

Silvanny Sivucaintegra a banda de músicos como Emicida, Iza e Fióti. Na Sala Itaú Cultural, a percussionista apresenta o show Raízes, que tem como mote suas próprias origens na periferia de São Paulo, em Paraisópolis. Dividida em quatro atos, a apresentação conta, de forma lúdica, a relação da artista com a música e os tambores, revelando para o público sua trajetória na percussão.

Em seu repertório estão Vento, de Dorival Caymmi; Afoxé Branco, de autoria própria com Matheus Crippa; Axé de Sivuca, Afoxé de Jacira, Um canto pra Ossain, Pagodão da Zona Norte e A batucada Brasileira, também de autoria própria; Palladium, de Ed Lincoln e Orlandivo; Upa, Neguinho, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri; Chorinho de Sivuca, de autoria própria com Tuca Alves, Coisa n 10, de Moacir Santos,;Taboão, de Cafundó, e Frevo Mulher, de Zé Ramalho.

Ela, que é também percussionista da banda do Caldeirão, Lucio Mauro e Filhos, e mestra de bateria do Bloco Me Lembra Que Eu Vou, é vencedora do Prêmio WME Awards na categoria Melhor Instrumentista de 2021 e do Prêmio Potências, como Melhor Instrumentista de 2022. Já foi também indicada duas vezes ao Prêmio Multishow, em 2022 e 2023, como Instrumentista do Ano. Como educadora, rege a banda de um projeto socioeducativo, na extrema Zona Leste de São Paulo, com o objetivo de transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da música.

Por sua vez, a violonista, cantora, percussionista e compositora Badi Assad, natural do interior de São Paulo, preparou repertório especial para este espetáculo solo e homenagem a Naná Vasconcelos. Ela apresenta uma seleção envolvente de músicas, incluindo composições próprias como Waves, Mulheres e Cunhatãs, The being between e Eterno, além de clássicos como Ponta de Areia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e Olho de Peixe, de Lenine. Badi tem mais de 14 álbuns lançados em todo o mundo e mais de 40 países visitados na carreira.

O pai de Anelis Assumpção, Itamar Assumpção, e Naná gravaram juntos um dos discos mais aplaudidos da música de vanguarda e instrumental do Brasil: Isso vai dar repercussão, de 2004. Agora, a cantora paulistana homenageia o autor de ÁfricaDeus em um show com muita percussão e sonoridades, interseccionando Naná, Itamar e a sua própria musicalidade. No palco, nessa viagem atemporal pela música brasileira, a acompanham Edy Trombone, Maurício Badé e Saulo Duarte.

A compositora, percussionista e intérprete já lançou quatro discos autorais: Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa, Amigos Imaginários – que lhe rendeu o prêmio Deezer de Artista do Ano e o prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de Melhor Artista Revelação, de 2015, Taurina, por sua vez eleito Melhor Disco do Ano e Melhor Capa, pelo Prêmio Multishow 2018, e SAL, lançado em 2022, que recebeu o prêmio de Melhor Produção Musical do ano pela APCA. Neste ano, ela lançou seu primeiro single em francês, Encore Un Tour, em um movimento de encontro com os países francófonos da diáspora africana.

Por fim, a baiana e percussionista Lan Lanh abre a sua apresentação também com repertório especial dedicado ao grande homenageado dessa série de shows. Começa com Canto de Xangô, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, segue com Terra Batida, de autoria própria com Lucas Brito, e Coisa Nº 4, de Moacir Santos, colocando um tom afro-jazz a esta apresentação.

O público do IC pode esperar improvisos de congas, pandeiro e berimbau. O show traz o DNA de uma artista que navega por todos os estilos da música afrobrasileira, seja ele baião, samba de roda, chorinho ou frevo. “Antes de tocar, eu fui tocada pela percussão de Naná Vasconcelos. Este show é a minha homenagem a este artista fabuloso, que tive o privilégio de conhecer de perto no seu ‘tapete mágico’ ”, conta ela.

A Ocupação Naná Vasconcelos reúne cerca de 90 peças, distribuídas em seis eixos cujos nomes são guiados por nomes de álbuns de Naná. Eles acompanham o seu percurso entre uma ampla seleção de fotos, vídeos, vestimentas, instrumentos e objetos originais – como uma das premiações recebidas por ele: o Grammy Latino, conquistado em 2011 pelo álbum Sinfonia e Batuques. Tem, também, objetos originais nunca expostos, como o berimbau construído por ele mesmo em 1967 – com uma corda de piano afinada em Fa em substituição à tradicional –, que o acompanhou a vida toda, e um dos dois tapetes onde colocava os seus instrumentos sobre os palcos que percorreu pelo Brasil e o mundo

A mostra permanece em cartaz até 27 de outubro, com concepção e realização do Itaú Cultural, cuja núcleo de Curadorias e Programação Artística, assina a linha curatorial. Patrícia Vasconcelos, mulher de Naná, fez a consultoria e o jornalista Mateus Araújo, toda a pesquisa. A expografia é da Casa Criatura.

SERVIÇO

Silvanny Sivuca

Dia 18 de julho (quinta-feira, às 20h)

Em sinergia com a Ocupação Naná Vasconcelos, que abre para o público nesta data

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Classificação indicativa: livre

Badi Assad

Dia 19 de julho (sexta-feira, às 20h)

Em sinergia com a Ocupação Naná VasconcelosSala Itaú Cultural Capacidade: 224 lugares Entrada gratuitaIngressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/ Classificação indicativa: livre

Anelis Assumpção

Dia 20 de julho (sábado, às 20h)

Em sinergia com a Ocupação Naná Vasconcelos

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Classificação indicativa: livre

Lan Lanh

Dia 21 de julho (domingo, às 19h)

Em sinergia com a Ocupação Naná Vasconcelos

Sala Itaú Cultural

Capacidade: 224 lugares

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Classificação indicativa: livre