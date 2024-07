Programação musical de julho do Sesc Santo André

Julho chega ao Sesc Santo André trazendo grandes nomes da música em um compilado diverso, que reúne importantes figuras da cultura popular brasileira em shows imperdíveis para agradar a todos os públicos. Ao longo do mês, artistas de peso integram a programação e convidam a celebrar grandes sucessos, explorando suas trajetórias e sonoridades.

Abrindo as cortinas dessa temporada, nos dias 6 e 7, Dudu Nobre, mestre do samba com mais de duas décadas de carreira, apresenta “Correr pelo Certo”. Conhecido por seus sucessos e sua habilidade como compositor e intérprete, Dudu Nobre trará ao palco um show onde a tradição do samba se encontra com a inovação, capturando a essência vibrante do gênero.

No dia 12, Sérgio Britto, integrante dos Titãs, traz seu show “Epifania”, em um formato íntimo com piano, voz, violão, baixo e percussão. Com mais de 40 anos de trajetória, Sérgio revisita clássicos como “Epitáfio” e “Homem Primata”, trazendo ao aos expectadores não apenas um espetáculo musical, mas uma imersão nas histórias e curiosidades por trás de suas composições.

A Nomade Orquestra surge em seguida, dia 13, apresentando “Terceiro Mundo”, seu terceiro álbum que mistura influências do funk 70, jazz, dub, rock e afrobeat. Criada no polo industrial do ABC paulista, o grupo representa a miscigenação cultural brasileira em paisagens sonoras evocativas e vibrantes como em “O Nascimento do Sol Invencível” e “Cidade Estrangeira”.

Em um retorno muito esperado pelos fãs, a Banda Penélope comemora os 25 anos de seu álbum “Mi Casa Su Casa”, no dia 20. Marcando época nos anos 90 com um rock doce e profundo, a banda volta aos palcos com uma turnê nostálgica, repleta de hits como “Holiday” e “Namorinho de Portão”, relembrando o indie-pop que os consagrou.

Fechando as apresentações de julho, em que é celebrado o mês do rock, dia 21, os Autoramas comemoram 25 anos de puro rock’n’roll brasileiro. Fundada por Gabriel Thomaz, a banda se mantém relevante com suas guitarras e refrões marcantes. O show de aniversário é uma celebração da história do rock nacional, com um setlist abrangente que destaca a trajetória do grupo desde os anos 90 até os dias atuais.

Com uma eclética mistura de ritmos e histórias que atravessam décadas, o Sesc Santo André encerra o mês com uma série de apresentações que não apenas entretêm, mas também celebram a rica diversidade da música brasileira. De Dudu Nobre a Autoramas, cada artista traz consigo seus sucessos e a essência de suas trajetórias musicais.

Programação:

Dudu Nobre

show Correr pelo Certo

O cantor carioca Dudu Nobre apresenta um repertório só com composições próprias no show “Correr Pelo Certo”. Compõem o repertório os sucessos de sua carreira como “Vou Botar seu Nome Na Macumba”, “Posso Até Me Apaixonar”, “No Mexe, Mexe, No Bole, Bole”, “A Grande Família” e a mais recente “Correr Pelo Certo”.

Dia 5/7, sexta, das 20h às 21h30

Dia 6/7, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$60,00 / R$30,00 / R$18,00

Sergio Britto (Titãs)

show Epifania

Cantor, compositor e multi-instrumentista, Sergio Britto integra os Titãs desde sua formação no início dos anos 1980. Neste show com formato piano, voz, violão, baixo e percussão, Britto promete embalar o público com canções de mais de quatro décadas de trajetória do músico tanto nos Titãs quanto em carreira solo.

Dia 12/7, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Nomade Orquestra

show Terceiro Mundo (lançamento do 3º álbum)

Em sua mais recente obra intitulada “Terceiro Mundo” a Nômade Orquestra revisita o termo geopolítico e apresenta uma continuação de sua jornada musical, transcendendo seu significado histórico e convidando o público a explorar um terceiro mundo de possibilidades imaginativas despertadas pelas suas composições instrumentais.

Dia 13/7, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Banda Penélope

show comemorativo de 25 anos do disco Mi Casa Su Casa

Penélope emergiu como um fenômeno musical no final dos anos 1990, chamando a atenção com uma formação majoritariamente feminina e de conteúdo que abordava temas do universo das mulheres. O show é uma homenagem aos 25 anos do primeiro álbum da banda, Mi Casa Su Casa, que trouxe uma mistura inusitada de guitarras com flautas e teclados, além da inconfundível assinatura vocal de Érika Martins.

Dia 19/7, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Autoramas

show de 25 anos

25 anos de rock com muita história e música: a banda Autoramas se prepara para comemorar a data festiva com show mais do que especial. Revisitando os sucessos da carreira, a banda apresenta sua nova formação com Jairo Fajer (baixo), Luma Lumee (teclados e vocais) e Igor Sciallis (bateria).

Dia 20/7, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 — Vila Guiomar — Santo André