Programação Itaú Cultural Play

A Itaú Cultural Play recebe em seu catálogo nesta sexta-feira, 1 de dezembro, três documentários musicais que trazem um panorama da história musical brasileira e a sua importância na construção da cultura, passando por ritmos como o samba, a música popular brasileira (MPB), a música indígena e a africana. Os filmes O mistério do samba, de Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda; Jards, de Eryk Rocha e Ventos que sopram – Maranhão, de Neto Borges. Em sete curtos episódios, a série Elementos da Natureza, segunda temporada do IC para Crianças, ensina os pequenos a usarem folhas e flores, para criar de colagens, carimbos, pinturas mágicas, seres da natureza e muito mais.

Os musicais ficam disponíveis na plataforma por 18 meses. O acesso às novidades e todo o catálogo da IC Play é gratuito em www.itauculturalplay.com.br e dispositivos móveis Android e IOS.

Ganhador do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Documentário em 2009, O mistério do samba faz um retrato do cotidiano da Velha Guarda da Portela, banda criada por Paulinho da Viola em 1970 e uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, criada em 1923. Para resgatar antigas canções, casos pitorescos e histórias de sambas esquecidos, a cantora Marisa Monte conduz o documentário e faz um mergulho na história desta importante formação musical, por meio de imagens de arquivo, depoimentos e performances musicais. Além de Marisa, o elenco é composto de personalidades como Zeca Pagodinho, Monarco e Tia Surica da Portela.

Para celebrar os 80 anos do cantor, ator, compositor e diretor musical carioca, Jards Macalé, completados em 2023, a IC Play coloca novamente à disposição do público o documentário Jards. Quinto filme de Eryck Rocha, é um ensaio poético-musical sobre o processo de produção de um álbum do artista e desmistifica, por meio de cenas quase sem diálogos e destalhes biográficos, o criador de sua criação. O filme tem participação de Adriana Calcanhotto, Ava Rocha, Frejat e Luiz Melodia. Foi exibido no Lincoln Center e no MoMA (Museu de Arte Moderna), em Nova York, em Portugal e no Uruguai e foi premiado como melhor direção no Festival do Rio, em 2012, mesmo ano de seu lançamento.

Para fechar essa seleção que se aprofunda na história da música brasileira, um dos mais importantes pilares da cena cultural do país, Ventos que sopram – Maranhão apresenta o segundo maior estado do Nordeste por meio da sua arte, histórias, lendas e mistérios. Conduzido por Zeca Baleiro, o filme faz uma antologia musical e afetiva da região e desvenda as riquezas e raízes da música maranhense, moldada por diferentes matrizes no decorrer do tempo. O longa-metragem recebeu o Prêmio de Melhor Roteiro no 44o Festival Guarnicê de Cinema, em 2021.

IC para Crianças

A segunda temporada da série IC para Crianças, intitulada Elementos da Natureza, dirigida por André Furtado, entra para o catálogo da Itaú Cultura Play, também nesta sexta-feira, 1 de dezembro. A produção conduzida pela artista visual e educadora Luiza Zelada, já lançada em maio no canal do Youtube do Itaú Cultural, agora fica disponível gratuitamente para todo o país em www.itauculturalplay.com.br.

Em sete episódios, com cerca de sete minutos cada, Luiza ensina os pequenos a usarem elementos orgânicos, como folhas e flores, para a criação de colagens e carimbos, pinturas mágicas, seres da natureza, lanternas de bexiga com plantas e papel, vitrais de flores com giz de cera e muito mais.

No episódio de abertura da temporada, a artista visual ensina as crianças a prensarem e secarem flores e folhas, para preservar suas cores e formas. No segundo, as crianças aprendem a fazer uma pintura mágica com cúrcuma e a desenhar com sabão de coco. Já no terceiro, com as plantas e folhas secas feitas no primeiro episódio, Luiza ensina as crianças a criar diferentes seres da natureza, com formas e cores muito divertidas.

No quarto episódio da série infantil, com o uso de bexiga, papel, cola e flores secas, a educadora ensina as crianças a construírem uma lanterna decorativa com lindos toques da natureza. No episódio seguinte, o quinto, ela ensina a criançada a criar uma borboleta por meio de colarem. No sexto, elas aprendem a fazer uma placa de gelatina que serve como almofada de carimbo capaz de captar e imprimir diversos desenhos, com vervura de plantas e texturas de comida. No sétimo e último episódio, Luiza ensina os pequenos a construírem vitrais utilizando papel manteiga, flores e giz de cera.

Documentários musicais na IC Play

A partir de 1 de dezembro, sexta-feira.

Em www.itauculturalplay.com.br.

Gratuito

O mistério do samba

(Rio de Janeiro, 2008)

Direção: Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda

Duração: 81 minutos

Classificação indicativa: livre

Jards

(Rio de Janeiro, 2012)

Direção: Eryk Rocha

Duração: 93 minutos

Classificação indicativa: para maiores de 12 anos (Drogas lícitas e inguagem imprópria) – Autoclassificação

Ventos que sopram – Maranhão

(Maranhão, 2021)

Duração: Neto Borges

Direção: 77 minutos

Classificação indicativa: livre – Autoclassificação



IC para Crianças (Temporada 2) – Elementos da Natureza

A partir de 1 de dezembro 2023, sexta-feira

Direção: André Furtado

Em www.itauculturalplay.com.br.

Classificação indicativa: livre – Autoclassificação

Gratuito