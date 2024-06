Programação Infantil em SP

TEATRO SABESP FREI CANECA

As Aventuras de Mike

22 e 23 de Junho

Em uma peça divertida e fiel ao universo tão conhecido pelas crianças, “As Aventuras de Mike com Dearo e Manu” conta a história do sumiço misteriosos do Mike. O público se juntará ao Nando e a Priminha Irritante em uma jornada divertida para encontrar o grande amigo.

Com o principal objetivo de levar as Aventuras de Mike para os palcos de todo o Brasil, “As Aventuras de Mike com Dearo e Manu” contará com Dearo e Manu nos palcos dando vida a cada um dos personagens.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

Marcela Jardim

6 de Julho

Marcela Jardim, cantora e compositora mineira de apenas 11 anos, traz para São Paulo seu segundo show da turnê nacional que leva seu nome, exatamente no estado no qual tem o maior número de admiradores no Brasil.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

MC Divertida e Sua Turminha

13 de Julho

No mundo da música infantil, existem artistas que conseguem ir além do entretenimento. É o caso de Maria Clara, conhecida como MC Divertida, que vem acompanhada da sua turminha. Aos 14 anos, ela é um fenômeno na internet, com mais de 12 milhões de inscritos no YouTube. Com histórias, músicas e muita energia, Maria Clara é um exemplo de alegria, superação e autoestima. Comunicativa, ela destrói estereótipos e quebra preconceitos, celebrando suas qualidades únicas e promovendo a inclusão de crianças.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

Adolescer

30 de Novembro

Espetáculo escrito e dirigido pela atriz, diretora e professora Vanja Ca Michel conta com texto atualizado, mostrando experiências reais dos jovens e das suas famílias em diferentes cenas apresentadas por um elenco com 11 atores Espetáculo que mais leva adolescentes ao teatro no Brasil, o Adolescer completa 22 anos de atuação ininterrupta neste ano. Para comemorar, a peça chega a São Paulo em novembro com sua nova versão, que conta com texto e elenco renovados a cada ano, agregando cenas inéditas e assuntos pertinentes à clássica peça de teatro que, há mais de duas décadas, reúne jovens, pais, mães, avós e professores em suas plateias.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

TEATRO BRADESCO

Belinha

28 de Setembro

A youtuber, amada por seu público, não apenas dança, canta e brinca com as crianças em sua tour, mas também apresenta novas músicas, incluindo os recentes sucessos “Chegou o verão” e “Princesinha do YouTube”.

Além de seus hits conhecidos como “Se Joga”, “A Mestra Mandou” e “Naipe de Arlequina”, Belinha encanta o público com envolventes covers, estabelecendo uma interação única com a plateia, aproximando-se ainda mais de seus fãs.

Para vendas e mais informações, clique aqui.

Tiquequê

24 de Novembro

A renomada dupla infantil, Tiquequê, está de volta aos palcos com um show inovador e totalmente inédito, marcado por músicas novas e o mesmo entusiasmo que cativou crianças e famílias nos espetáculos anteriores. Composta por Diana Tatit e Wem, o duo celebrou recentemente duas décadas de trajetória, consolidando-se como uma referência na cena musical infantil.

Para vendas e mais informações, clique aqui.