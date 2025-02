Programação infantil do Sesc Itaquera oferece diversão para toda a família

Em fevereiro, a programação infantil do Sesc Itaquera está recheada de atividades para as crianças se divertirem e aproveitarem o verão. Espetáculos, contação de histórias e atividades lúdicas estão inclusas na programação, todas gratuitas e livres para toda a família.

Confira a programação:

Uma atividade que une arte, brincadeira e contato com a natureza: essa é a proposta de Riscadores da Floresta, em que as crianças realizam pinturas utilizando pincéis feitos com materiais naturais, como graveto e folhas. Já os bebês se divertem e exploram os sentidos na instalação sensorial Abebêlhas: colmeia sensorial para bebês. As colmeias são compostas por sete favos (módulos hexagonais), cada um correspondendo a uma cor do arco-íris e a um ritmo popular brasileiro específico. Cada módulo é preenchido com elementos sensoriais interativos (táteis, sonoros, olfativos e visuais) relacionados à cor correspondente, onde os bebês poderão brincar ao som de canções sobre flores e demais seres polinizadores. Também para os pequenos, a atividade Ninho Cantante apresenta um ninho gigante onde todos são convidados a pousar, brincar com pequenos instrumentos musicais e passarinhos de tecido, conhecer histórias, brincadeiras, cantorias e delicadas criações manuais.

A contação de histórias Contos de Kukukaya mergulha fundo na cultura afro-indígena e na ancestralidade brasileira, principalmente nordestina, através da leitura dos contos escritos por Henrique André. As histórias exploram temas como pertencimento, identidade, resistência e transformação.

Em Lendas Indianas, as crianças conhecem um pouco da sabedoria e da cultura da Índia, nesta contação baseada no livro Lendas Indianas – Pequenas Grandes Histórias da Terra Milenar. De maneira leve e bem-humorada, a narrativa é conduzida com recursos de diferentes linguagens: o gestual simbólico das mãos (mudras), a música e a dança indiana e teatro de animação, de modo a apresentar aos pequenos ouvintes as antigas e fantásticas Lendas Indianas.

Serviço:

Contos de Kukukaya

15/2/2025, sábado, às 11h

Lendas Indianas

15 e 16/2/2025, sábado e domingo às 11h

Abebêlhas

16/2/2025, domingo às 12h30

Riscadores da Floresta

22/2/2025, sábado às 10h30

Ninho Cantante

23/2/2025, domingo às 12h30

Todas as atividades com classificação livre e gratuitas

Não há necessidade de ingressos

Mais informações: sescsp.org.br/unidades/itaquera