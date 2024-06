Programação especial do Museu do Café diverte a criançada nas férias escolares 

O Museu do Café (MC) – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – preparou uma programação especial para entreter o público infantil durante as férias escolares de julho. Entre os dias 3 e 28, a diversão ficará por conta do Espaço Café com Leite e de atividades relacionadas ao universo do café.

Aberto de quarta a domingo, das 11h às 17h, o Espaço Café com Leite tem cantinho para leitura, jogos educativos e brinquedos que estimulam a imaginação. Um dos grandes atrativos é o Cafezalzinho, minifazenda que simula de forma lúdica e interativa o dia a dia de uma propriedade cafeeira e suas atividades, como o cultivo, a colheita e a separação.

Aos finais de semana, oficinas temáticas tornarão ainda mais completa a experiência das crianças que visitarem o MC. Na de minibarista, a ideia é que cada um prepare sua própria bebida com desenhos especiais (latte art), enquanto a atividade denominada miniprodutor de café, novidade na programação, apresentará o circuito do café desde sua origem até o produto final. Também haverá oficinas de plantio de mudas e de produção de brigadeiro de café, que incentivam o contato com o grão.

O acesso ao Espaço Café com Leite custa R$16, com direito à visitação às exposições em cartaz no Museu e os pequenos até 7 anos não pagam. Voltado para a faixa etária de 0 a 12 anos, o local pode receber simultaneamente até 50 pessoas (criança e acompanhante). As oficinas têm vagas limitadas e será necessário retirar senha com os monitores trinta minutos antes da ação desejada.

Serviço

Espaço Café com Leite

Data: 3 a 28 de julho, de quarta a domingo

Horário: 11h às 17h

Faixa etária: até 12 anos

Local: Museu do Café

Oficina de minibarista

Datas: 06 e 07 de julho

Horário: 11h

Faixa etária: 5 a 12 anos

Local: Museu do Café

Oficina miniprodutor de café

Data: 06 e 21 de julho

Horário: 15h

Faixa etária: 5 a 12 anos

Local: Museu do Café

Oficina de brigadeiro de café

Datas: 07 e 20 de julho

Horário: 15h

Faixa etária: 5 a 12 anos

Local: Museu do Café

Oficina de plantação de mudas de café

Datas: 13 e 27 de julho

Horário: 15h

Faixa etária: 4 a 10 anos

Local: Museu do Café

Museu do Café

Rua XV de Novembro, 95 – Centro Histórico – Santos/SP

Telefone: (13) 3213-1750

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h)

R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos

Acessibilidade no local – Não possui estacionamento