Parque Brigadeiro Faria Lima contará com exposição gratuita ‘O Incrível Universo do Bicho-Pau’

No dia 21 de setembro, das 12h às 17h, o Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima, administrado pela Urbia, convida seus visitantes para a exposição educativa ‘O Incrível Universo do Bicho-Pau’, que oferece uma experiência imersiva e repleta de curiosidades do mundo desses artrópodes. A participação é gratuita, livre para todos os públicos e estará sob o comando do Projeto Phasma, grupo de pesquisa e divulgação científica da espécie.

Durante a atividade, que colabora para democratização da ciência, os participantes conhecerão os insetos ainda mais de perto. Além de toda bagagem de informações que será ministrada pelos mediadores do evento, haverá uma mesa expositiva para observação dos animais, que se caracterizam pelo seu alto poder de camuflagem, devido ao seu formato e cor semelhantes a um graveto.

Exposição ‘O Incrível Universo do Bicho-Pau’

Data: 21 de setembro

Horário: 12h às 17h

Localização: Parque Brigadeiro Faria Lima

Endereço: Rua Soldado Antônio Bento de Abreu, 233 – Parque Novo Mundo, São Paulo – SP

Gratuita e livre para todos os públicos