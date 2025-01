Programação do Museu Casa de Portinari

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), preparou uma programação especial para os próximos dias, com atividades que prometem encantar crianças, famílias e os amantes da cultura.

Entre os destaques, estão o projeto “Férias no Museu: Brincandinho”, com brincadeiras tradicionais, a Oficina de Fantoche de Lápis, a Feira de Orquídeas com espécies variadas, e a ação “Família no Museu”, que promove momentos de interação entre gerações.

Além disso, haverá uma vivência bilíngue com a atividade “Inglês no Museu”. Confira, abaixo, a programação completa.

Férias no Museu: Brincandinho

O Museu Casa de Portinari promove diversas atividades durante o período de férias da criançada. Além de oficinas, são propostas brincadeiras como pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, quebra-cabeças, amarelinha, peteca, jogo da memória, brinquedos pedagógicos, dança das cadeiras, morto-vivo, queimada, leitura, desenho livre com lápis de cor e tinta, e brincadeiras de roda. Em caso de chuva, as atividades são suspensas até as condições do tempo melhorarem.

Data: 02 a 31 de janeiro

Horário: das 10h às 16h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Feira de Orquídeas

A esplanada do Museu Casa de Portinari recebe neste sábado (18) a tradicional Feira de Orquídeas, promovida pelo Orquidário Nossa Senhora Aparecida, de Barretos (SP). O evento terá uma ampla variedade de espécies e exemplares de orquídeas, cada uma com sua beleza singular.

O público terá a oportunidade de trocar informações sobre o cultivo dessas plantas, receber dicas valiosas de cuidados e manutenção e, claro, adquirir seus próprios exemplares para levar para casa. A feira é uma oportunidade para os amantes da botânica e um programa imperdível para toda a família.

Data: 18 de janeiro (sábado)

Horário: das 9h às 14h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Férias no Museu: Inglês no Museu

O Museu Casa de Portinari recebe a arte-educadora Juliana Ferraz para conduzir uma atividade especial que combina contação de histórias, exploração sensorial e aprendizado interativo. A proposta inclui módulos introdutórios de ensino da língua inglesa, utilizando como base duas obras literárias: “We’re Going on a Bear Hunt”, de Michael Rosen, e “I Spy Numbers in Art”, de Lucy Micklethwait.

Por meio dessas narrativas e das atividades práticas, os participantes terão a oportunidade de vivenciar o aprendizado de forma lúdica e criativa, mergulhando em experiências que estimulam a imaginação, a percepção artística e o desenvolvimento de novas habilidades. A iniciativa é ideal para crianças e famílias.

Data: 18 de janeiro (sábado)

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Família no Museu: Atividades Intergeracionais

O Núcleo Educativo do Museu Casa de Portinari convida famílias para visitarem a instituição nos dias 18 e 19 de janeiro e participarem de atividades como brincadeiras, jogos e leituras mediadas. As atividades também acontecem nos jardins da casa, e uma área verde aos fundos do museu pode ser utilizada para realização de piqueniques.

A ação “Família no Museu” acontece no terceiro fim de semana do mês e valoriza a iniciativa dos pais em levarem seus filhos para conhecer museus e outras instituições culturais. O projeto incentiva os visitantes a mergulharem no lado familiar do artista, que retratou a cidade de Brodowski em muitas de suas obras.

Ao final da atividade, os participantes recebem o certificado de “Família Legal” e podem fazer uma foto e compartilhar nas redes sociais.

Data: 18 e 19 de janeiro

Horário: das 10h às 16h

Informações: (16) 3664-4284

Gratuito

Férias no Museu: Oficina de Fantoche de Lápis

A oficina de fantoches de lápis é parte da programação do projeto Férias no Museu. Na oficina, os educadores do Museu Casa de Portinari orientam os participantes na construção dos fantoches a partir de EVA e canetas coloridas. Os fantoches estimulam a imaginação, e podem ser utilizados em brincadeiras, contação de histórias e decoração de lápis escolares.

Data: 22 de janeiro (quarta-feira)

Horário: das 10h às 11h e das 15h às 16h

Informações: (16) 3664-4284

Gratuito

Outras atividades durante o mês de janeiro

Exposição de miniaturas “Casas e Casos”

Datas: até 31 de janeiro, das 9h às 17h, no Galpão das Artes (rua João Brisotti, 128, Centro – Brodowski/SP)

Férias no Museu: Recreação com Tio Pita

Data: 25 de janeiro, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Férias no Museu: Oficina de “Vai e Vem”

Data: 29 de janeiro, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 14 de março de 1970, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura. Tem como edificação a antiga residência de Candido Portinari e representa a forte ligação do pintor com sua terra natal, origens e laços familiares.

É o local onde ele realizou suas primeiras experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos. Entre os ambientes que mais se destacam, estão o ateliê, com os objetos de trabalho do artista, e a “Capela da Nonna”, que Portinari pintou para sua avó.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP)

Informações: (16) 3664-4284