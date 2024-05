Programação do Junho Verde de Santo André tem mais de 40 atividades com temática ambiental

O mês de junho em Santo André promete levar muita educação ambiental, diversão e troca de saberes para todos os públicos. A Prefeitura e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) prepararam uma programação com mais de 40 atividades que vão compor a programação do Junho Verde, mês em que é celebrado o Dia do Meio Ambiente, cuja comemoração já é na próxima quarta-feira (5).

Haverá exposições, palestras, oficinas, visitas monitoradas, plantios de espécies nativas da Mata Atlântica, projetos, programas e ainda o lançamento de um livro exclusivo sobre os 25 do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa e do Quintal Verde, espaço de educação ambiental que está sendo construído na Vila Guiomar. Todas as atividades são gratuitas e ocorrerão ao longo do mês de junho.

A Sabina Escola Parque do Conhecimento iniciará as ações educativas, que se estenderão por diversos dias. Há, por exemplo, a exposição ‘Memórias submersas – Os misteriosos corais brasileiros’, ‘Oficina: Recolorindo os corais’ e o projeto ‘Amigos dos corais: Conhecendo para preservá-los!’. Os dias e horários de todas as ações podem ser consultados no hotsite exclusivo da programação do Junho Verde: www.semasa.sp.gov.br/junhoverde.

Entre as ações de destaque, está a palestra ‘Mapeamento das áreas degradadas do Parque Natural Municipal do Pedroso’, que trará dados recentes da pesquisa que foi executada para trazer subsídios que visam à recuperação e manutenção dos recursos naturais e da fauna da maior Unidade de Conservação do município. O evento acontecerá no dia 7 (sexta-feira), das 14h às 16h, no auditório do prédio-sede do Semasa (Avenida José Caballero, 143, Vila Bastos). As inscrições devem ser realizadas pelo hotsite.

Os programas Moeda Verde (troca recicláveis por alimentos do tipo hortifrúti) e Moeda Pet (troca garrafas PET por ração para cães e gatos) terão uma edição especial na Vila de Paranapiacaba. As iniciativas vão acontecer no dia 8 (sábado), na Avenida Campos Sales – ao lado da praça. O Moeda PET será das 9h às 13h. Já o Moeda Verde, das 10h às 11h.

Para quem gosta de plantas ornamentais nativas da Mata Atlântica, haverá uma oficina sobre o tema no dia 13 (quinta-feira), das 9h às 11h30, na Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará – Parque Escola. O equipamento fica na Rua Anacleto Popote, 46, na Vila Valparaíso. É necessário efetuar inscrição.

Trilhas e visitas monitoradas – Os amantes dos passeios em meio à natureza terão diversas oportunidades para realizar esse tipo de atração. Nos dias 11 e 18 (terça-feira), das 8h às 11h, a vila inglesa também será palco de visitas monitoradas ao Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba para pessoas com mobilidade reduzida. O ponto de encontro será na Estação do Expresso Turístico (Rua Schnoor, s/nº, na Vila de Paranapiacaba). Para se inscrever, é necessário ir ao Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (Rua Carnaúba, 150, Vila Guiomar) ou ligar nos números 4433-1985 e 4433-1986, além de mandar mensagem, via WhatsApp, para 4433-1987.

Outra opção de passeio levará à Trilha do Mirante, nos dias 20 e 22 (quinta-feira e sábado). Do mirante, pode-se avistar parte da Serra do Mar, o complexo rodoviário Anchieta – Imigrantes e o polo industrial de Cubatão. Nos dias 27 e 29 (quinta-feira e sábado), das 9h às 14h, é a vez de acontecerem visitas monitoradas ao Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e ao Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itutinga-Pilões. O destino será a Trilha da Cachoeira Escondida, que fica na Serra do Mar, na região da cidade de Santos.

O ponto de encontro de todas essas ações será no Centro de Informações Turísticas (Rua Direita, 360, Vila de Paranapiacaba). Para se inscrever e saber mais informações sobre as atividades, basta acessar www.semasa.sp.gov.br/junhoverde.

No dia 30 (domingo), às 9h e às 14h, também será realizada uma trilha para a segunda torre do antigo teleférico no Parque do Pedroso. Com a atividade ‘10 anos do Caminho do Sol: visita aberta ao trecho Carvoeiros para avaliação do potencial e das perspectivas futuras’, no dia 25 (terça-feira), das 8h30 às 14h, os aventureiros poderão conhecer a rota ecoturística que conecta Santo André, São Bernardo e Mogi das Cruzes.

Os moradores do Morro Vista Alegre – Kibon, localizado no Sítio Cassaquera, receberão, no dia 22 (sábado), os projetos Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica. Das 10h às 15h, crianças, jovens e adultos poderão levar para casa até cinco peças de roupas, calçados e acessórios que foram doados nas Estações de Coleta. Por meio do Gincana Ecológica, a criançada terá a oportunidade de brincar, somar pontos e trocar por brinquedos que também foram doados nos ecopontos.

Emea Pró-clima – A Escola Municipal de Educação Ambiental – Parque Tangará/Parque Escola vai realizar, no dia 29 (sábado), a ação Emea Pró-clima, visando sensibilizar sobre as mudanças climáticas. Das 10h às 16h, haverá dez atividades, entre elas troca de mudas suculentas, troca de livros e brinquedos, oficina de sabonetes naturais e palestra sobre soluções baseadas na natureza, riscos ambientais e mudanças climáticas.

Arraiá no Pedroso – A programação do Junho Verde se encerra com o Arraiá no Pedroso, no dia 30 (domingo), no Parque do Pedroso. A festa junina terá barracas com comidas, bebidas e artesanato, além de apresentações educativas sobre temas ambientais e de saúde e trilhas monitoradas. O evento acontecerá das 10h às 16h.