Programação do final de semana em Ribeirão Pires

O Festival” Somos Tão Jovens”, que está em sua 1ª Edição, acontece em Ribeirão Pires no final de semana que é comemorado o Dia das Crianças. Com uma programação dedicada a toda família, o festival acontece de 11 a 13 de outubro das 12h às 22h no Complexo Ayrton Senna e com entrada gratuita.

O evento conta com muita música boa, uma programação especial para o dia da criança com infláveis gratuitos e pipoca das 9h às 13h, e ainda, diversão com animadores das 11h às 15h.

Ao todo serão 25 expositores, e para os amantes da boa gastronomia uma variedade de opções de pratos como: costela, churros, comida nordestina, torresmos, lanches, churrasco grego, pastel, doce, além do melhor da culinária da Coreia, Grécia, Estados Unidos e muito mais. Uma verdadeira viagem gastronômica que promete agradar a todos os paladares!

Todos os dias uma programação musical relembrando os melhores dos anos 80. Confira a programação completa:

Sexta-feira (11)

20h- Tributo Legião Urbana

Sábado (12) Dia da Crianças

Das 9h às 13h infláveis e distribuição de pipocas gratuitos

E ainda, diversão com animadores infantis das 11h às 15h

16h- Banda k7 Rock Band com o melhor do Classic Rock

20h- Show com a Banda Monallizza- Tributo a Tim Maia

Domingo (13)

15h30- Show com Manoella Mello com o melhor do MPB e sertanejo

19h- Encerramento com a Banda Perdidos em Sanja-Tributo aos Mamonas

O evento está fazendo uma campanha de alimentos não perecíveis e ou ração para os pets que serão entregues a Prefeitura da cidade para fazer essa doação.

Serviço:

Festival Somos Tão Jovens

Quando: De 11 a 13 de outubro

Horário: 12h às 22h

Onde: Complexo Ayrton Senna (Ribeirão Pires)

Entrada gratuita para o evento.

Mais informações: @festivalsomostaojovens