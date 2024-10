Programação do Dia das Crianças no Sesc São Caetano

O Sesc São Caetano preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, com atividades culturais e recreativas que prometem diversão e aprendizado para todas as idades. No dia 12 de outubro, a unidade será palco de apresentações artísticas, oficinas e vivências, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

Confira os destaques:

Ninho Cantante: Um Colo para Sonhar

Com a Cia Bambuzal

A Cia Bambuzal, formada por artistas educadores de diversas raízes culturais, traz uma experiência lúdica que nutre a imaginação e a sensibilidade das crianças. Através da integração entre música, literatura, circo, dança e artes visuais, o grupo promove um encontro poético entre infância e natureza, em um espetáculo repleto de criatividade e afeto.

Das 11h às 12h

Grátis

Em Busca da Boneca Azul

Com a Companhia Lúdica

Neste divertido espetáculo, os palhaços Tulipa e Tabefe se transformam em detetives para desvendar o misterioso desaparecimento da boneca Azul, uma bailarina. Durante a busca, enfrentam os desafios criados pela feiticeira Líria e seu atrapalhado assistente Panklata, em uma trama cheia de surpresas e risadas.

Das 16h30 às 17h30

Ingressos: R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00

Clube da Horta: Bate-Papo sobre Agroecologia e Técnicas Agroecológicas

Com o Coletivo Dente de Leão

Uma oportunidade para aprender sobre agroecologia e as práticas de cultivo sustentável, como consórcio e rotação de culturas, agrofloresta e adubação verde. Ideal para quem deseja entender mais sobre a produção de alimentos orgânicos e o cuidado com a terra.

Das 10h às 12h

Grátis

Oficina de Dublagem: Vivências com Dublagem

Com Melissa Maia

Nesta oficina, voltada para o público infantil, as crianças terão a oportunidade de experimentar a dublagem em estúdio, trabalhando a técnica e descobrindo um novo olhar artístico. Cada participante receberá um registro de sua própria dublagem ao final.

Das 14h às 16h

Grátis – Retirada de senhas na Central de Atendimento com 30 minutos de antecedência.

Espaço de Leitura

Um ambiente dedicado à leitura de periódicos infantis e adultos, com livros, revistas e jornais disponíveis para o público.

De 12/10 a 28/12 (sábados) – das 9h às 17h30

De 14/10 a 27/12 (segundas a sextas) – das 7h às 21h

Grátis

BiblioSala

A BiblioSala é uma extensão do programa BiblioSesc, caminhões-bibliotecas do Sesc, e oferece empréstimo de livros. O acervo tem literatura infantil e juvenil, literatura estrangeira, literatura brasileira, quadrinhos, culinária e muito mais.

Segundas, sextas e sábados, das 09h às 13h e das 14h às 17h.

Espaço de Brincar

Para os pequenos de 0 a 6 anos, acompanhados de seus responsáveis, o Espaço de Brincar oferece um ambiente seguro e divertido, onde as crianças podem explorar a convivência e a cultura do brincar.

Das 9h às 17h30

Grátis

Alimentação

A Cafeteria do Sesc São Caetano estará aberta, oferecendo uma variedade de lanches, salgados, sorvetes e sobremesas para toda a família.

Das 9h às 16h

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: 12 de outubro

Recomendação etária: livre

Senhas: verificar cada atividade

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Funcionamento Espaço Brincar – De segunda a sexta, 9h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.